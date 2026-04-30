Logo
Large banner

Нови скок цијена нафте

Аутор:

АТВ
30.04.2026 07:13

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Цијена нафте Брент данас је порасла за 5,13 одсто и премашила 117 долара за барел због пораста геополитичких напетости око Ормуског мореуза, а америчка сирова нафта ВТИ за 4,94 одсто достигавши 104,774 долара.

Инвеститори страхују да ће овај кључни пролаз за транзит нафте остати затворен дуже, ако САД продуже блокаду иранских лука.

Амерички предсједник Доналд Трамп данас је запријетио Ирану путем друштвене мреже "Друштвена истина" да је за њих боље "да се ускоро опамете", пошто, како је навео, руководство Техерана још није успјело да се сабере, преноси Си-Ен-Би-Си.

Трамп ће покушати да појача притисак на иранску економију и извоз нафте блокадом лука у тој земљи, објавио је јуче "Волстрит џорнал", позивајући се на америчке званичнике.

Тржишта су реаговала и на одлуку Уједињених Арапских Емирата да напусте Организацију земаља извозница нафте ОПЕК плус.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner