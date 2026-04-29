Нови озбиљан скок цијене нафте

29.04.2026 19:38

Коментари:

0
Цијена нафте Брент је данас премашила 117 долара за барел због пораста геополитичких напетости око Ормуског мореуза, пошто инвеститори страхују да ће овај кључни пролаз за транзит нафте остати затворен дуже вријеме ако Сједињене Америчке Државе продуже блокаду иранских лука.

Према подацима са берзи, цијена сирова нафте WTI је у 16 часова порасла за 4,94 одсто на 104,774 долара, а цијена нафте Брент за 5,13 одсто на 117,001 долар.

Амерички предсједник Доналд Трамп је данас запријетио Ирану у објави на друштвеној мрежи Трут соушал, рекавши да је за њих боље "да се ускоро опамете", пошто, како је навео, руководство Техерана још није успјело да се сабере, преноси ЦНБЦ.

Уз текст је објављена и АИ генерисана слика Трампа у одјелу који држи аутоматску јуришну пушку и позадином на којој се виде експлозије, са текстом да "више неће бити добар момак".

Трамп ће покушати да појача притисак на иранску економију и извоз нафте блокадом лука у тој земљи, објавио је јуче Волстрит џорнал (WSJ), позивајући се на америчке званичнике.

Тржишта су реаговала и на одлуку Уједињених Арапских Емирата да напусте ОПЕК, што аналитичари оцјењују као ударац на утицај овог нафтног картела, али процењују да последице на цене енергената неће бити дугорочне.

(Телеграф)

