Ко ово може да купи: Цијене нових станова у Бањалуци око 8.000 КМ по квадрату

Аутор:АТВ
Коментари:0
Цијене станова у Републици Српској у протеклој деценији порасле су за 103,8 одсто, број продатих за 126,2 одсто, а на најтраженијим локацијама у Бањалуци, Јахорини или Требињу тренутно износе око 8.000 КМ по метру квадратном, подаци су Републичког завода за статистику објављени у новом издању статистичког магазина "Показатељ".
Из Републичког завода за статистику је саопштено да, осим што је више од 23.000 новоизграђених станова у наведеном периоду неповратно промијенило изглед градова и општина, овај сектор генерисао и милијарде КМ, чинећи га важним стубом економије Републике Српске, преноси Срна.
Од 2016. до 2018. године тржиште је, како се наводи, било мирно и стабилно, просјечна цијена метра квадратног била је око 1.500 КМ по метру квадратном, а годишње се продавало око 1.500 нових, завршених станова.
Током 2019. године цијена је премашила 1.600 КМ по метру квадратном и први пут је на годишњем нивоу продато више од 2.269 станова.
До наглог скока долази 2022. године, када је, како се наводи, цијена квадрата на годишњем нивоу порасла за 41,1 одсто са 1.787 КМ по метру квадратном у 2021. години на 2.522 КМ по метру квадратном.
"Такав скок поклапа се са свеопштом инфлацијом у свијету и код нас, узрокованом ланчаним дешавањима као што су глобална пандемија, рат у Украјини, енергетски и транспортни поремећаји", указују из Републичког завода за статистику.
Од 2023. године у Републици Српској број продатих станова премашује 3.000 годишње, а од 2025. године просјечна цијена продатог и завршеног новог стана прелази 3.000 КМ по метру квадратном.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
1 д0
Градови и општине
5 д0
Сцена
1 седм0
Економија
1 седм0
Економија
2 ч0
Економија
3 ч0
Економија
4 ч0
Економија
4 ч0
Најновије
17
51
17
45
17
36
17
30
17
25
Тренутно на програму