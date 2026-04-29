Усвојена су нова правила пласмана ИРБ-а, за зајмове и кредитне линије, умјесто једног сада постоје три правила, рекао је в.д. директора Инвестиционо развојне банке Републике Српске Недељко Ћорић.
"Кључна новина, стамбени кредити за становништво имаће директни пласман преко ИРБ-а. Сви захтјеви ће се подносити директно ИРБ-у и ни један захтјев неће бити разматран дуже од мјесец дана. До сада су биле различите каматне стопе у комерцијалним банкама. За стамбене кредите у овој години планирано је 60 милиона КМ", поручио је Ћорић на конференцији за новинаре након сједнице Владе Републике Српске.
Он је нагласио да све групе које третира ИРБ имаће повољнију каматну стопу.
"Акценат је на бенефицираним групама. Каматна стопа је била 3,6 одсто, а сада ће бити 2,49 одсто. ИРБ је једина банка која пласира дугорочне стамбене кредите уз фиксну каматну стопу", додао је Ћорић.
Важно је нагласити да од 15. маја комерцијалне банке неће више моћи да повлаче средства ИРБ по основу стамбених кредита.
Проширен је и обухват за самохране родитеље.
"Брачни парови без дјеце у којима је један или оба брачна партнера старији од 35 година могу аплицирати за стамбени кредит ИРБ-а", нагласио је Ћорић.
