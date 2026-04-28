Лијек за желудац се хитно повлачи са тржишта: Провјерите да ли га имате код куће

Више од 4.000 бочица лијека Пантопразол, који се масовно користи за горушицу и чир на желуцу, повлачи се са тржишта након што је утврђено да су таблете промијениле изглед.
Проблем је уочен на америчком тржишту, али се апелује на све кориснике да обрате пажњу на серију коју посједују.
Пантопразол натријум (таблете са одложеним ослобађањем од 40 mg) иначе су жуте и издуженог облика. Међутим, произвођач је примио пријаве да су поједине таблете у бочицама постале тамније са видљивим свијетлим мрљама. Због овог одступања од стандарда, покренуто је хитно повлачење спорне серије.
Детаљи спорне серије:
Лијек: Пантопразол натријум (40 mg)
Број серије: ФД253967
Рок трајања: 26. јун 2027. године
Стручњаци упозоравају да особе које користе овај лијек не смију нагло прекидати терапију на своју руку, чак и ако посумњају у исправност серије. Нагли прекид коришћења инхибитора протонске пумпе може изазвати тзв. „ребаунд ефекат“ – нагли повратак симптома и још јаче лучење желудачне киселине.
Провјерите број серије на паковању.
Ако се број поклапа или ако примијетите да су таблете промијениле боју, немојте их користити.
Одмах се обратите свом љекару или фармацеуту како бисте добили замјенски лијек и наставили терапију безбједно.
