Квадрат само 450 евра: Ево гдје су најјефтинији станови

28.04.2026 07:57

Најновији подаци откривају да је на југу и истоку Србије квадрат и до десет пута јефтинији него на луксузним локацијама у Београду.

Док престоница држи врх са цијенама преко 4.000 евра, у појединим мјестима квадрат и даље кошта невјероватних 450 евра.

Према анализи тржишта, јужни и источни дијелови земље остају посљедње уточиште за купце са скромнијим буџетом. Најповољнија локација тренутно је Бујановац, гдје се квадрат стамбеног простора креће између 450 и 500 евра, што га чини убједљиво најјефтинијим мјестом за куповину некретнине.

Југ и исток као оаза приступачности

За оне који траже приступачне станове и куће, градови на југу и истоку и даље нуде опције које су у остатку земље давна прошлост:

Ћуприја, Неготин и Прокупље: Цијене се крећу од 450 до 900 евра.

Врање: Квадрат је достигао границу од 900 до 1.000 евра.

Регионални центри у средњем рангу

У већим регионалним центрима цијене су шаролике и зависе од тога да ли је ријеч о староградњи или новоградњи:

Крагујевац, Чачак и Краљево: Од 1.000 до чак 2.200 евра.

Ниш: Просјек између 1.400 и 1.800 евра.

Суботица: Стабилних 1.300 евра по квадратном метру.

Престоница диктира темпо

На супротном крају спектра су Београд и Нови Сад. У престоници су стандардне цијене од 2.500 до 4.000 евра, док луксузни квадрати у новоградњи прелазе 5.000 евра. У Новом Саду већина станова се продаје по цијени изнад 2.000 евра по квадрату.

Ови подаци показују да се за један просјечан стан у Београду може купити читаво имање или неколико станова у мањим мјестима, што све више мотивише грађане на размишљање о инвестирању ван великих центара, преноси Б92.

