Квадрат само 450 евра: Ево гдје су најјефтинији станови

Аутор:АТВ
Коментари:0
Најновији подаци откривају да је на југу и истоку Србије квадрат и до десет пута јефтинији него на луксузним локацијама у Београду.
Док престоница држи врх са цијенама преко 4.000 евра, у појединим мјестима квадрат и даље кошта невјероватних 450 евра.
Према анализи тржишта, јужни и источни дијелови земље остају посљедње уточиште за купце са скромнијим буџетом. Најповољнија локација тренутно је Бујановац, гдје се квадрат стамбеног простора креће између 450 и 500 евра, што га чини убједљиво најјефтинијим мјестом за куповину некретнине.
За оне који траже приступачне станове и куће, градови на југу и истоку и даље нуде опције које су у остатку земље давна прошлост:
Друштво
Ћуприја, Неготин и Прокупље: Цијене се крећу од 450 до 900 евра.
Врање: Квадрат је достигао границу од 900 до 1.000 евра.
У већим регионалним центрима цијене су шаролике и зависе од тога да ли је ријеч о староградњи или новоградњи:
Крагујевац, Чачак и Краљево: Од 1.000 до чак 2.200 евра.
Ниш: Просјек између 1.400 и 1.800 евра.
Суботица: Стабилних 1.300 евра по квадратном метру.
На супротном крају спектра су Београд и Нови Сад. У престоници су стандардне цијене од 2.500 до 4.000 евра, док луксузни квадрати у новоградњи прелазе 5.000 евра. У Новом Саду већина станова се продаје по цијени изнад 2.000 евра по квадрату.
Ови подаци показују да се за један просјечан стан у Београду може купити читаво имање или неколико станова у мањим мјестима, што све више мотивише грађане на размишљање о инвестирању ван великих центара, преноси Б92.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 ч0
Бања Лука
1 ч0
Сцена
1 ч0
Кошарка
1 ч0
Најновије
08
42
08
25
08
24
08
16
08
12
Тренутно на програму