Тржиште племенитих метала у страху: Злато више није "сигурна лука"

Цијене злата и сребра могле би се суочити са притиском продаје у наредном периоду, док инвеститори с опрезом чекају исход предстојећег састанка америчких Федералних резерви (ФЕД) и развој преговора између Сједињених Америчких Држава и Ирана.
Аналитичари упозоравају да комбинација монетарне неизвјесности и геополитичких дешавања тренутно обликује расположење на тржиштима племенитих метала, што би могло ограничити њихов даљи раст.
Фокус на ФЕД и каматне стопе
Један од кључних фактора за кретање цијена злата и сребра јесте монетарна политика америчког ФЕД-а. Инвеститори пажљиво прате сигнале о будућем кретању каматних стопа, јер више каматне стопе повећавају трошак држања имовине попут злата, која не доноси принос.
Тржишта су већ под притиском због смањених очекивања да ће ФЕД ускоро кренути у значајније смањење каматних стопа, што негативно утиче на цијене племенитих метала.
Истовремено, снажнији амерички долар додатно смањује атрактивност злата и сребра за инвеститоре.
Други важан фактор су преговори између САД и Ирана, који имају директан утицај на глобална тржишта енергије и инфлацију.
Могући напредак у преговорима могао би ублажити геополитичке тензије и смањити потражњу за "сигурним уточиштима" попут злата и сребра, што би додатно притиснуло њихове цијене.
С друге стране, наставак неизвјесности или ескалација сукоба може изазвати супротан ефекат и подржати цијене, али уз повећану волатилност.
Тржишни учесници тренутно заузимају опрезан став и избјегавају веће позиције у племенитим металима док се не разјасни правац монетарне политике и геополитичких односа.
Аналитичари истичу да би краткорочно могло доћи до корекције цијена и реализације профита, посебно након претходних раста.
Истовремено, тржиште остаје под утицајем мјешовитих фактора; с једне стране инфлаторних притисака и геополитичког ризика, а с друге јачања долара и рестриктивније монетарне политике.
Иако су краткорочни изгледи под притиском, стручњаци наглашавају да злато и сребро и даље задржавају статус важних заштитних инструмената у временима кризе.
Међутим, њихово кретање све више зависи од комбинације фактора - прије свега политике ФЕД-а, инфлације, кретања долара и развоја ситуације на Блиском истоку.
У таквом окружењу, тржишта племенитих метала остају изразито осјетљива на нове информације.
Док инвеститори чекају одлуке ФЕД-а и исход преговора САД и Ирана, злато и сребро би могли остати под притиском, уз изражену волатилност и неизвјесност у кратком року, наводи "Business-Standard".
