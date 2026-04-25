Вјештачка интелигенција дијели отказе: Више од 20.000 људи остаје без посла

25.04.2026 16:24

Дјевојка у бијелој мајици сједи испред лаптопа и држи се за главу.
Више од 20.000 потенцијалних отказа које су најавиле компаније Мета и Микрософт само су дио ширег тренда који потреса глобалну технолошку индустрију.

Након што је и Амазон раније покренуо највећи талас отпуштања у својој историји, стручњаци упозоравају да би ово могао бити тек почетак озбиљне промјене на тржишту рада.

Више од 90.000 отказа само ове године

Према подацима платформе Layoffs.fyi, у 2026. години већ је отпуштено више од 92.000 радника у технолошком сектору, док се укупан број отказа од 2020. приближава цифри од 900.000.

Стручњаци упозоравају да се не ради о краткорочној кризи, већ о дубокој трансформацији начина рада.

Како истичу аналитичари, компаније истовремено улажу стотине милијарди долара у развој АИ инфраструктуре, али и користе управо ту технологију да смање трошкове рада и повећају ефикасност.

Мета и Microsoft смањују број запослених

Компанија Мета планира да отпусти око 10 одсто запослених, односно приближно 8.000 радника, уз додатну одлуку да не попуни још 6.000 отворених позиција.

С друге стране, Microsoft је најавио програм добровољних отпремнина који би могао обухватити око 7 одсто запослених у САД-у, што би могло значити хиљаде отказа.

АИ мијења структуру послова

Страх од губитка посла расте још од појаве ChatGPT-a крајем 2022. године, када је постало јасно колико брзо вјештачка интелигенција може преузети задатке који су раније били резервисани за људе.

Додатни притисак створили су напредни АИ алати који већ данас могу замијенити читаве пословне функције и од‌јеле.

Истовремено, истраживања показују да АИ успорава запошљавање на почетним и општим ИТ позицијама, док потражња за специјализованим кадровима попут АИ инжењера расте.

Нису угрожени само ИТ послови

Тренд отпуштања више није ограничен само на технолошке компаније.

Спортски гигант Нике најавио је отпуштање око 1.400 запослених, прије свега у технолошком сектору компаније.

Сличне потезе повукле су и компаније попут Снап, Салесфорце и Орацле, које паралелно смањују број запослених и повећавају улагања у АИ.

Стартапи расту са мање људи

У свијету стартапа појављује се нови модел пословања — мале екипе које остварују велике приходе.

Према процјенама инвеститора, данас је могуће изградити компанију са десетинама милиона долара прихода уз свега 50 запослених, док је раније за исти ниво био потребан вишеструко већи тим.

Овај тренд додатно потврђује да АИ мијења правила игре и смањује потребу за великим бројем радника.

Рекордна улагања упркос отказима

Парадоксално, док отпуштају запослене, највеће технолошке компаније настављају да повећавају улагања.

Очекује се да ће Алпхабет, Microsoft, Мета и Амазон ове године заједно потрошити скоро 700 милијарди долара на развој АИ инфраструктуре.

Радници све несигурнији

Пад повјерења међу запосленима постаје све израженији.

Подаци показују да све мање људи даје отказ јер страхује од нестабилног тржишта рада, што додатно смањује мобилност и задовољство запослених.

Стручњаци упозоравају да се налазимо у јединственом технолошком циклусу у којем они који учествују у његовом развоју истовремено осјећају највећу несигурност.

Све указује на то да је тржиште рада већ ушло у нову фазу у којој вјештачка интелигенција не само да мијења начин рада, већ директно утиче на број радних мјеста и структуру цијеле економије, преноси Блиц.

