Просјечна плата им је око 7.000 евра и траже раднике

АТВ
24.04.2026 22:58

Фото: Pixabay

Швајцарска посљедњих година све више привлачи раднике из иностранства, прије свега због високих плата и стабилног тржишта рада.

Многи размишљају о пресељењу у ову алпску земљу у потрази за бољим животним стандардом, а интерес додатно подстиче чињеница да се у бројним секторима посао може пронаћи релативно брзо.

Према подацима које преноси "Бизнис инсајдер", просјечна годишња бруто плата за пуно радно вријеме износи око 78.000 швајцарских франака, односно приближно 83.000 евра.

Висока продуктивност, која је међу највећима у земљама ОЕЦД-а, заснива се на добро образованој и квалификованој радној снази.

У секторима попут финансија, ИТ-а, инжењерства и медицине зараде су још веће и крећу се између 90.000 и 140.000 евра годишње.

Тренутно се радници највише траже у здравству, угоститељству, хотелијерству, грађевини, транспорту и логистици.

Посебно су тражени физички радници, ИТ стручњаци и медицинске сестре, а у многим случајевима запошљавање је могуће готово одмах.

Ко има највишу плату?

Највише плате концентрисане су у већим економским центрима. Подручје око Цириха окупља бројне међународне компаније, а сам град генерише значајан дио прихода финансијског сектора.

Луцерн се истиче развијеним технолошким сектором и стартапима, док је Женева једно од свјетских дипломатских средишта, са бројним међународним организацијама, амбасадама и страним компанијама.

Како домаће становништво не може да задовољи потребе тржишта рада, Швајцарска се у великој мјери ослања на долазак квалификованих страних радника. Процјењује се да свака трећа фирма има мањак запослених, док се код великих компанија тај удио пење и до половине. Управо због тога послодавци нуде врло конкурентне услове, а градови попут Цириха, Женеве и Базела убрајају се међу оне са највишим примањима на свијету.

Занимљиво је да прилике не постоје само за високообразоване стручњаке, већ и за раднике различитих профила.

"Најважније је добро образовање. Ко је спреман да ради, може добро да заради“, каже Матијас Естерман, Нијемац који се у Швајцарску преселио прије три деценије, преноси "Блиц".

Услови рада

Радна недјеља у правилу траје између 38,5 и 42,5 сати, а правила о радном времену и одморима строго се поштују.

Ипак, високе плате прате и високи животни трошкови. Кирије, здравствено осигурање и свакодневни издаци знатно су скупљи него у многим другим европским земљама, али однос примања и трошкова и даље је повољан за већину запослених.

На примјер, цијена биоскопске карте износи око 20 франака (21 евро), оброк у ресторану око 25 франака (27 евра), док мјесечна чланарина за теретану износи око 85 франака (90 евра).

Кирија за двособан стан у центру Цириха почиње од око 2.000 франака, у Женеви од 1.200, а у Базелу од приближно 1.000 франака.

Осим финансијских предности, Швајцарска нуди и висок ниво безбједности, квалитетан животни стандард и стабилну економију, што је чини привлачном како за породице, тако и за оне који траже дугорочну каријеру у иностранству.

