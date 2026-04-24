Просјечна плата им је око 7.000 евра и траже раднике

Швајцарска посљедњих година све више привлачи раднике из иностранства, прије свега због високих плата и стабилног тржишта рада.
Многи размишљају о пресељењу у ову алпску земљу у потрази за бољим животним стандардом, а интерес додатно подстиче чињеница да се у бројним секторима посао може пронаћи релативно брзо.
Друштво
И то је могуће: БиХ проглашена најпопуларнијом у Европи
Према подацима које преноси "Бизнис инсајдер", просјечна годишња бруто плата за пуно радно вријеме износи око 78.000 швајцарских франака, односно приближно 83.000 евра.
Висока продуктивност, која је међу највећима у земљама ОЕЦД-а, заснива се на добро образованој и квалификованој радној снази.
У секторима попут финансија, ИТ-а, инжењерства и медицине зараде су још веће и крећу се између 90.000 и 140.000 евра годишње.
Тренутно се радници највише траже у здравству, угоститељству, хотелијерству, грађевини, транспорту и логистици.
Посебно су тражени физички радници, ИТ стручњаци и медицинске сестре, а у многим случајевима запошљавање је могуће готово одмах.
Највише плате концентрисане су у већим економским центрима. Подручје око Цириха окупља бројне међународне компаније, а сам град генерише значајан дио прихода финансијског сектора.
Кошарка
Спремите се за спектакл: Ево како изгледа распоред за плеј-оф Евролиге
Луцерн се истиче развијеним технолошким сектором и стартапима, док је Женева једно од свјетских дипломатских средишта, са бројним међународним организацијама, амбасадама и страним компанијама.
Како домаће становништво не може да задовољи потребе тржишта рада, Швајцарска се у великој мјери ослања на долазак квалификованих страних радника. Процјењује се да свака трећа фирма има мањак запослених, док се код великих компанија тај удио пење и до половине. Управо због тога послодавци нуде врло конкурентне услове, а градови попут Цириха, Женеве и Базела убрајају се међу оне са највишим примањима на свијету.
Занимљиво је да прилике не постоје само за високообразоване стручњаке, већ и за раднике различитих профила.
"Најважније је добро образовање. Ко је спреман да ради, може добро да заради“, каже Матијас Естерман, Нијемац који се у Швајцарску преселио прије три деценије, преноси "Блиц".
Радна недјеља у правилу траје између 38,5 и 42,5 сати, а правила о радном времену и одморима строго се поштују.
Ипак, високе плате прате и високи животни трошкови. Кирије, здравствено осигурање и свакодневни издаци знатно су скупљи него у многим другим европским земљама, али однос примања и трошкова и даље је повољан за већину запослених.
Бања Лука
За 9 дана свега 14 оброка: Екскурзија бањалучке школе под лупом
На примјер, цијена биоскопске карте износи око 20 франака (21 евро), оброк у ресторану око 25 франака (27 евра), док мјесечна чланарина за теретану износи око 85 франака (90 евра).
Кирија за двособан стан у центру Цириха почиње од око 2.000 франака, у Женеви од 1.200, а у Базелу од приближно 1.000 франака.
Осим финансијских предности, Швајцарска нуди и висок ниво безбједности, квалитетан животни стандард и стабилну економију, што је чини привлачном како за породице, тако и за оне који траже дугорочну каријеру у иностранству.
