Спремите се за спектакл: Ево како изгледа распоред за плеј-оф Евролиге

Након три плеј-ин утакмице, познати су сви учесници плеј-офа Евролиге. Црвена звезда поклекла је већ на првој препреци и доживјела пораз од Барселоне, која је потом преко Монака имала шансу да се домогне пласмана у наредну фазу.
Ипак, „Кнежеви“ су Каталонце надиграли са 79:70 и тако се придружили Панатинаикосу, који је почетком недјеље управо побједом над Монаком директно прошао даље. Сада када су познати сви учесници плеј-офа, Евролига је објелоданила и распоред и термине утакмица.
Плеј-оф лудило почиње већ 28. априла. Валенсија од 20:45 часова дочекује Панатинаикос, Фенербахче у исто вријеме игра са Жалгирисом, док ће Олимпијакос од 21 час снаге одмјерити са Монаком. Посљедњи окршај резервисан је за Реал Мадрид и Хапоел, 29. априла од 20 часова и 45 минута.
За 9 дана свега 14 оброка: Екскурзија бањалучке школе под лупом
Друга утакмица серије игра се 30. априла, а само Реал и Хапоел, као што је то случај и у првом мечу, играју дан касније, односно првог маја. Меч Олимпијакоса креће у 21.00, док Фенербахче и Валенсија своје дуеле почињу у 20:45 часова.
У трећој утакмици домаћинства се окрећу, па ће тако Монако петог маја од 19:45 угостити Олимпијакос. Истог дана од 19 часова играју Хапоел и Реал, док су сусрети Жалгирис – Фенербахче (20.00) и Панатинаикос – Валенсија (21.15) заказани за 6. мај.
Уколико дође до четврте утакмице, Монако ће седмог маја од 19:30 часова угостити Олимпијакос, а Хапоел и Реал играју два сата касније. Осми мај резервисан је за потенцијалне окршаје Жалгириса и Фенера (20 часова), односно Панатинаикоса и Валенсије (21:15 часова).
Што се тиче евентуалних мајсторица, оне ће се, под условом да до њих дође, играти 12. или 13. маја, преноси Спортал.
