За 9 дана свега 14 оброка: Екскурзија бањалучке школе под лупом

АТВ
24.04.2026 22:46

Бањалука
Планирана матурска екскурзија ученика бањалучке Технолошке школе у Италију, Француску и Шпанију нашла се под лупом након што је група родитеља упутила допис институцијама са захтјевом за инспекцијски надзор.

Док родитељи сумњају у транспарентност избора агенције и број оброка, из управе школе поручују да су испоштоване све процедуре.

У анонимном допису родитеља/старатеља наводи се да постоји сумња у нетранспарентан избор туристичке агенције, те се тражи провјера документације и привремена обустава реализације путовања.

Главне примједбе односе се на доступност информација и структуру исхране током путовања које ће трајати 9 дана. Цијена екскурзије износи 1.380 КМ.

"Уочено је да је за 9 дана пута предвиђено око 14 оброка, што одступа од стандардног режима исхране за вишедневне екскурзије. Такође, сматрамо да Савјет родитеља није био адекватно укључен у процес одлучивања, те захтијевамо увид у све пристигле понуде и критеријуме по којима је изабрана агенција", стоји у допису родитеља.

Директор Технолошке школе, Дејан Чутура, истиче да је школа урадила све по правилима и да су све законске процедуре испоштоване. Он је објаснио да школа не бира агенцију “по жељи”, већ на основу јавног позива на који се, у овом случају, јавио само један понуђач.

Нагласио је да је тачно да је иста агенција и раније организовала екскурзије, али првенствено због тога што се друге агенције најчешће нису ни пријављивале на позив.

"Школа никад није ограничавала конкуренцију. Чак сам на Савјету родитеља замолио да, уколико познају неку агенцију, сугеришу да се пријаве на конкурс како бисмо имали већу конкуренцију и потенцијално нижу цијену. Ђаци су сами, већински, изабрали управо ову дестинацију, која је најдаља и најкомпликованија за организацију", наводи Чутура за "Српскаинфо".

Поводом примједби на број оброка, директор појашњава да план путовања диктира и начин исхране.

"Програм је био јасан прије потписивања уговора. Тамо гдје су ученици смјештени у хотелу, оброци су обезбијеђени. Међутим, велики дио екскурзије се проводи у путу и транзиту, када су предвиђене паузе на којима ученици могу самостално набавити храну. То је уобичајена пракса код овако далеких дестинација", додаје он.

Предсједница Савјета родитеља, Данијела Шобат, потврђује да је упозната са ситуацијом, али наглашава да лично није примила жалбе родитеља.

"Цијене су на нивоу свих осталих школа и на то нисмо могли утицати због општег поскупљења горива и услуга. Што се тиче исхране, тако је било и претходних година. Родитељи су свјесни да је уз саму цијену аранжмана потребан и одређени џепарац за оброке који нису укључени у програм док су дјеца на путу", каже Данијела Шобат.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

екскурзија Бањалука

Екскурзија

Бањалука

Храна

