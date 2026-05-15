Затражен притвор за држављанина Њемачке: Покушао да запали кућу и ауто у Бањалуци

15.05.2026 13:59

Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Окружно јавно тужилаштво Бањалука предложило је Основном суду у Бањалуци одређивање притвора за држављанина Њемачке И.Ђ. (32) због сумње да је покушао да запали приватну кућу и аутомобил у Бањалуци.

Њему се на терет ставља да је починио кривично дјело изазивање опште опасности у покушају.

"У Руској улици, град Бања Лука, дана 12.05.2026. године, око 04.15 часова, осумњичено лице је маскирано са фантомком и капом на глави дошао у двориште куће оштећеног Д.П., те са три молотовљева коктела и пластичним канистером горива покушао запалити кућу и путнички аутомобил оштећеног", навели су из ОЈТ Бањалука.

Како наводе, тужилац је упутио приједлог за одређивање мјере притвора због постојања опасности од бјекства осумњиченог, с обзиром на то да је ријеч о страном држављанину, те због постојања нарочитих околности које оправдавају бојазан да ће осумњичени поновити кривично дјело.

О приједлогу за одређивање мјере притвора одлучиће судија за претходни поступак Основног суда у Бањалуци.

