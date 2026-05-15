Хитан састанак Селака и Вујића: Одлука о непуштању генерала Младића нарушава принципе хуманости

Аутор:АТВ
Коментари:1
Министар правде Републике Српске Горан Селак разговарао у данас, Београду, са министром правде Републике Србије Ненадом Вујићем, о одлуци Међународног резидуалног механизма за кривичне судове, којом је одбијен захтјев генерала Ратка Младића за пријевремено пуштање на слободу из хуманитарних разлога.
Министри правде Српске и Србије су изразили озбиљну забринутост због чињенице да је захтјев одбијен упркос томе што је и сам Механизам у својој одлуци констатовао да је здравствено стање генерала Младића изразито тешко, да се налази „на крају живота“, као и да постоји велика вјероватноћа смртног исхода у кратком временском року.
Током разговора је наглашено да су Република Србија и Република Српска дале те биле спремне да обезбиједе све неопходне гаранције за лијечење, смјештај и надзор генерала Младића на територији Србије или Републике Српске, те да је Србија и у претходним случајевима показала одговорност и пуну сарадњу са међународним правосудним институцијама.
Министри правде Српске и Србије оцијенили су да овакве одлуке додатно урушавају повјерење у непристрасност међународних правосудних институција и остављају утисак селективне примјене хуманитарних стандарда.
Министар Вујић истакао је да хуманитарни принципи, право на достојанствено лијечење и универзалне цивилизацијске вриједности морају бити једнаки за све, без обзира на природу оптужби или пресуда.
Министар Селак је поручио да хуманост не смије бити предмет политичких процјена нити различитих аршина.
"Република Српска остаје опредијељена да, у сарадњи са институцијама Србије, искористи сва правна и дипломатска средства у заштити основних људских права и хуманости. Влада Републике Српске упутила је допис Међународном механизму и изразила спремност да пружи све неопходне гаранције, као и сву помоћ у вези са лијечењем генерала Ратка Младића, укључујући услове за адекватну медицинску његу и достојанствен третман", изјавио је министар Селак.
