Logo
Large banner

Хитан састанак Селака и Вујића: Одлука о непуштању генерала Младића нарушава принципе хуманости

Аутор:

АТВ
15.05.2026 14:35

Коментари:

1
Министар правде Републике Српске Горан Селак и министар правде Србије Ненад Вујић у Београду
Фото: Уступљена фотографија

Министар правде Републике Српске Горан Селак разговарао у данас, Београду, са министром правде Републике Србије Ненадом Вујићем, о одлуци Међународног резидуалног механизма за кривичне судове, којом је одбијен захтјев генерала Ратка Младића за пријевремено пуштање на слободу из хуманитарних разлога.

Министри правде Српске и Србије су изразили озбиљну забринутост због чињенице да је захтјев одбијен упркос томе што је и сам Механизам у својој одлуци констатовао да је здравствено стање генерала Младића изразито тешко, да се налази „на крају живота“, као и да постоји велика вјероватноћа смртног исхода у кратком временском року.

Током разговора је наглашено да су Република Србија и Република Српска дале те биле спремне да обезбиједе све неопходне гаранције за лијечење, смјештај и надзор генерала Младића на територији Србије или Републике Српске, те да је Србија и у претходним случајевима показала одговорност и пуну сарадњу са међународним правосудним институцијама.

Министри правде Српске и Србије оцијенили су да овакве одлуке додатно урушавају повјерење у непристрасност међународних правосудних институција и остављају утисак селективне примјене хуманитарних стандарда.

Министар Вујић истакао је да хуманитарни принципи, право на достојанствено лијечење и универзалне цивилизацијске вриједности морају бити једнаки за све, без обзира на природу оптужби или пресуда.

Министар Селак је поручио да хуманост не смије бити предмет политичких процјена нити различитих аршина.

"Република Српска остаје опредијељена да, у сарадњи са институцијама Србије, искористи сва правна и дипломатска средства у заштити основних људских права и хуманости. Влада Републике Српске упутила је допис Међународном механизму и изразила спремност да пружи све неопходне гаранције, као и сву помоћ у вези са лијечењем генерала Ратка Младића, укључујући услове за адекватну медицинску његу и достојанствен третман", изјавио је министар Селак.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Горан Селак

Ненад Вујић

генерал Ратко Младић

Ратко Младић

Састанак

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић са предсједавајућим Одбора за спољне послове Представничког дома америчког Конгреса из Републиканске партије Брајаном Мастом

Република Српска

Цвијановић у САД-у: Указала Масту на неопходност окончања супервизије у БиХ

2 ч

1
Продужена одлука о поврату 10 фенинга за гориво

Република Српска

Продужена одлука о поврату 10 фенинга за гориво

3 ч

0
Саво Минић

Република Српска

Минић о вандалским испадима у Сарајеву: Покушај застрашивања и ширења мржње

3 ч

0
Предсједник Републике Српске Синиша Каран са амбасадорком Републике Грчке у БиХ Јоаном Ефтимијаду.

Република Српска

Каран: Српска и Грчка његују традиционално блиске и пријатељске односе

3 ч

0

  • Најновије

16

41

Бизнис клуб: Јахорина економски форум, бањалучки EXPO 2026, кредитне линије ИРБ-а

16

30

Драма на суђењу Зорану Марјановићу

16

23

Карлик Џонс условно осуђен на осам мјесеци затвора

16

12

Смијењен Веселин Милић, МУП се огласио

16

05

Кад „магија“ замијени одговорност: Гајева пропала након двије године и 1, 5 милиона

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner