Продужена одлука о поврату 10 фенинга за гориво

Министар трговине и туризма Републике Српске Нед Пуховац рекао је да је Влада Српске донијела одлуку о продужењу одлуке о помоћи становништву и привреди повратом 10 фенига по купљеној литри горива.
Пуховац је навео да ће та одлука важити наредних 30 дана.
"У вријеме када је донесена прва одлука били су велики проблеми са цијенама нафтних деривата. Цијене су ишле чак и до 3,95 КМ. Влада је одлучила у том моменту да дамо ових 10 фенинга попуста.
Данас су цијене стабилне, око 3,20 до 3,25 КМ, али Влада се, ипак, одлучила на овај корак јер одговорно приступамо овој кризи и настојимо да реагујемо уколико дође до поновних поремећаја", изјавио је Пуховац новинарима у Бањалуци.
Пуховац је навео да би се кроз десетак дана требало знати колико је Влада Српске до сада издвојила за поврат 10 фенинга по литри горива.
Он је додао да је одлука данас донесена на телефонској сједници Владе Српске.
(Срна)
