Минић о вандалским испадима у Сарајеву: Покушај застрашивања и ширења мржње

АТВ
15.05.2026 13:26

Саво Минић
Најоштрије осуђујемо вандалске испаде усмјерене према српском капиталу у Сарајеву, истакао је премијер Републике Српске Саво Минић.

"Шарање по објектима и просипање црвене боје на радње у српском власништву не представља напад на приватну имовину, него покушај застрашивања и ширења мржње. Очекујем од надлежних институција да хитно пронађу и санкционишу одговорне, да би се послала јасна порука да национална и вјерска нетрпељивост нису прихватљиве", истакао је Минић у објави на друштвеној мрежи Икс.

Грфити у Сарајеву

БиХ

У Сарајеву исписани графити на српским радњама, огласила се полиција

Подсјећамо, на просторијама компанија из Србије које су отворене у Сарајеву осванули су графити, чиме је свака радња обиљежена.

