Како је "процурио" видео гдје Станивуковић уништава СДС? "Шармер" понижава Бланушу

Одмах након помирљиве конференције за медије на којој Драшко Станивуковић пружа руку СДС-у, "процурио" је видео његовог говора на сједници Главног одбора гдје понижава функционере СДС-а. "Процурио" је на његовом званичном каналу.
У 50 минута говора, Станивуковић понижава функционере СДС-а. Отишао је толико далеко да је оптужио СДС како је кандидовао непопуларног Мирка Шаровића 2022. године на општим изборима, а његова непопуларност је коштала побједе и Јелену Тривић.
"У политици имате један парадокс који нико не жели да чује. Можете на терену бити најснажнији, имати највише мандата, а персонално немати најбоље рјешење. Врло је могуће да имате странку са 5%, а имате појединца који може бити шармер, симпатичан, драг, народу прихватљив и он може побиједити. Али је у мудрост да тога будете свјесни. Као што је наша мудрост да будемо свјесни овог тренутка данас", рекао је Станивуковић.
Поручује да се пробало са професором који је добар човјек, али да у политици није ствар јеси ли професор и добар човјек, него јеси ли кандидат који побјеђује. Истиче да многи од њега лично имају добру биографију, али да је он најбољи на терену.
"Студент или професор? Не, студент и професор. Обоје нам треба. То је побједничка прича. Треба нам снаге да убиједимо усијане главе. За предсједника треба продорност, треба енергија, страст, посвећеност. А за члана (Предсједништва БиХ) стабилност, полако, стура ћемо, за три дана, стани. То су те разлике. Ја не личим на овог другог, а професор је овај други", поручује Станивуковић.
Иако се прије држао у рукавицама, па приче о својој кандидатури за предсједника Републике Српске препуштао страначким послушницима попут Бранислава Бореновића и и Игора Радојичића, сада је отворено затражио ту номинацију. И не само то, него је Блануши смјестио кандидатуру за члана Предсједништва БиХ.
"Рекао сам професору, подржао сам вас као човјека. Подржите ви мене, па и трипут мање него ја вас. Побиједићу ја, а и ви за члана Предсједништва БиХ. И онда изађете пред људе и кажете: Знате шта је највећи задатак професора? Подржати и дати шансу младом човјеку. Ево шанса младом човјеку са енергијом и резултатима, а ја ћу знањем и стабилношћу Српску и наш народ бранити у Сарајеву. Људи имамо зицер, тај зицер ја сам. Побјеђујемо осјећам то".
Поименично, у СДС-у су му засметали Желимир Нешковић, Милан Миличевић, а посебну пажњу је усмјерио на Љубишу Петровића.
"Није СДС проблем, пар појединаца. Између осталог веома паметан, мудар члан каже: Све године идемо уједињени у губимо, сад идемо разједињени. Је л’ могуће то? Сви заједно губимо, вас пола бриши, са вама другим пола ћемо побиједити. Има ли то логике. Рекао сам Милошу Станишићу провјерите му профил можда му је хакован. Немојте да то води Републику Српску. Знате шта сам предложио Бранку Блануши? Професоре паметни, а ја необразовани, није проблем спустићу се до краја, можемо ли узети пет најмудријих глава које смо икада ви и ја срели у животу. Хајдемо сјести, 10 сати се затворити и ми донијети одлуку. А не трубачи, галамџије, не они који никада нису имали резултата. Неки фрајко из Добоја имао 12 гласова и он пише. Пишу људи који немају одборе, не може то водити, дјелујемо неозбиљно", рекао је Станивуковић.
СДС је након овога одговорио сједницом Главног одбора која је завршена конфузно. Током сједнице су се отварали шампањци, а након ње исти су се просипали. Желимир Нешковић је на конференцију за медије изашао видно нерасположен, а сам Љубиша Петровић ју је напустио у једном тренутку. На крају још једна конфузна порука Бранка Блануше. Закључци потврђују његову кандидатуру, али он лично је спреман да одустане ако то од њега затражи странка.
Има истине у Станивуковићевом говору. Шармери побјеђују. Али, политика није само побједа на изборима. Шармери побјеђују, али државу воде озбиљни и одговорни људи. Сва енергија Станивуковића усмјерена је на побједу у изборној ноћи, што најбоље показује Бањалука. Од 2024. године, Станивуковић се искључиво бави припремама за 4. октобар 2026. године, док Бањалука и Бањалучани чекају.
