„Кристијан Шмит се неће тек тако олако извући из БиХ“

Аутор:Марија Милановић
Коментари:0
Шта ће бити са одлукама Кристијана Шмита након његовог одласка? Да ли ће на крају полагати рачуне грађанима Републике Српске - нека су од питања о којима се жустро расправљало у емисији „Битно“.
Изјаву Сање Вулић, шефа Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ, да имовина припада ентитетима, Ћамил Дураковић, потпредсједник Републике Српске је жустро негирао због чега су се сукобили. Са Вулићевом се усагласио и Марко Ромић, асистент на Правном факултету Универзитета у Бањалуци.
„Кристијан Шмит није високи представник Сви акти које је донио Кристијан Шмит немају правну ваљаност. Државна имовина не постоји. Тај концепт као правни не постоји и Дејтоном је ријешен. Двадесет и нешто година имовина припада ентитетима. Овдје се ради о сукобу дејтонског права и дејтонске политике“, казао је Ромић.
Како он каже, Кристијан Шмит не да не може, он не смје да задире у питања која излазе изван ОХР-а.
На питање имовине надовезао се и посланик Листе за правду и ред Ненад Грковић питањем: Коме припадају амбасаде БиХ у свијету, Федерацији БиХ или Републици Српској?
„Оне су заједничка својина, позната као концепт у БиХ те су својеврстан кондоминијум, односно својина два ентитета“, казао је Ромић.
Шта ће се десити са одлукама које је донио Кристијан Шмит?
„Неће тако олако отићи из БиХ, а да за собом остави тек тако ове шкработине. Није имао право иживљавања над нашим народом и легитимно изабраним предсједником. Наша борба тек предстоји. Коме је уплатио стотине милиона на непостојеће рачуне? Не мислите да ће он као грађанин Њемачке тек тако да се извуче. Боље да повуче ствари које је писао, неће се тек тако олако извући ни он ни они који су га слиједили“, рекла је Вулићева.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч1
Република Српска
4 ч0
Најновије
23
01
22
56
22
34
22
13
22
12
Тренутно на програму