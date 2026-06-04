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УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО: У комби затворили четворицу радника па их живе запалили!

Аутор:

АТВ
04.06.2026 11:15

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УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО: У комби затворили четворицу радника па их живе запалили!
Фото: screenshot / x

Четири пољопривредна радника, мигранта, убијена су и спаљена жива у Амендолари на југу Италије, а оно у шта је полиција сумњала показало се тачним након прегледа видео-снимака са надзорних камера бензинске пумпе на којој се догодило то вишеструко убиство.

На снимку се виде двије особе које, прво једна, па друга, споља блокирају врата рукама, док кроз задњи дио возила убацују запаљиву течност. Затим се види пламен и њихово бјекство.

Хапшење и истрага

Два пакистанска држављанина ухапшена су по налогу тужилаштва у Кастровиларију због убиства четворице надничара. До њиховог хапшења дошло је након дугог саслушања у полицијској станици у Козенци, гдје су доведени послије саслушања у Вилапјанију.

Истражиоци су до њих дошли захваљујући видео-надзору бензинске пумпе, који је забиљежио све фазе злочина.

Откриће тијела

Ватра је избила непосредно уз точилице горива. Стуб црног дима био је видљив километрима далеко. Ватрогасци су у 13 часова послати на терен ради гашења пожара који је могао захватити резервоаре и изазвати катастрофу.

Спаљени комби

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Када је пожар угашен, откривени су угљенисани остаци четири особе у возилу.

Свједочење јединог преживјелог

Цијели случај потврдио је и једини преживјели, који се налазио у запаљеном возилу. Ријеч је о авганистанском држављанину који је за „ТГР Калабрија“, на слабом италијанском, рекао да су три жртве били његови сународници, док је четврта жртва била из Пакистана.

Он тврди да су двојица приведених тражила новац за превоз, који жртве нису жељеле да дају. Након тога, како је рекао, они су сипали бензин у возило и бацили упаљач, спаливши четворицу миграната.

Он је успио да побјегне разбијањем прозора и на снимку се види са завијеним рукама због опекотина. Такође је изјавио да су пакистански држављани пријетили њему и другима ножевима и пиштољима како би их присилили на рад и да их нису плаћали.

Истражиоци су успјели да идентификују жртве захваљујући документима који су пронађени у стану у којем су живјели с другим мигрантима.

Међу њима је био и 35-годишњи Авганистанац Мохамад Таџ Аламјар, који у Италији живи око годину дана и једини је преживио покушај убиства. Четворица колега убијена су пред његовим очима.

Новац нам нису давали, храну јесу, кућу јесу, али новац не - рекао је, додајући да постоји „велика мафија из Пакистана“.

Мјесто злочина

Инцидент се догодио усред дана на бензинској пумпи ИП дуж државног пута 106 Јоника, неколико километара од мјеста Амендолара у покрајини Козенца.

Том приликом је изгорио комби чија боја и регистарске ознаке нису могле бити разазнате. Ватрогасци су тек послије гашења пожара открили спаљена тијела четири особе.

Од почетка истраге искључена је могућност несреће. Полиција сматра да је ријеч о убиству, иако околности још нису потпуно разјашњене.

Сумње и могући мотиви

Полиција у Козенци, која води истрагу, прикупила је снимке са надзорних камера у околини, укључујући и оне са бензинске пумпе. Снимци су указали на могуће обрачуне унутар заједнице миграната који раде као надничари.

Двије особе које су побјегле након пожара идентификоване су и ухапшене. Истражиоци разматрају могућност сукоба између група радника и посредника у пољопривредним сезонама, као и ширу мрежу експлоатације миграната.

Посљедњих мјесеци у тој области забиљежено је више од десет подметнутих пожара у возилима радника, што указује на ескалацију сукоба унутар заједнице миграната и борбу за послове, смјештај и боравишне дозволе.

(Курир / Corriere della Serа)

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Тагови :

Италија

Мигранти

Убиство

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