Каран: Српска и Грчка његују традиционално блиске и пријатељске односе

15.05.2026 12:54

Предсједник Републике Српске Синиша Каран са амбасадорком Републике Грчке у БиХ Јоаном Ефтимијаду.
Предсједник Републике Српске Синиша Каран разговарао је данас у Бањалуци са амбасадорком Републике Грчке у БиХ Јоаном Ефтимијаду.

Током састанка, предсједник Каран је упознао амбасадорку са актуелном политичком и економском ситуацијом у Републици Српској и БиХ, као и са ставовима и позицијом Републике Српске, указавши на значај досљедног поштовања Дејтонског споразума.

Саговорници су оцијенили да Република Српска и Грчка његују традиционално блиске и пријатељске односе који су чврст темељ за даље унапређење сарадње у бројним областима.

Током разговора размијењена су мишљења и о другим актуелним темама.

