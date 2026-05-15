Каран: Српска и Грчка његују традиционално блиске и пријатељске односе

Предсједник Републике Српске Синиша Каран разговарао је данас у Бањалуци са амбасадорком Републике Грчке у БиХ Јоаном Ефтимијаду.
Током састанка, предсједник Каран је упознао амбасадорку са актуелном политичком и економском ситуацијом у Републици Српској и БиХ, као и са ставовима и позицијом Републике Српске, указавши на значај досљедног поштовања Дејтонског споразума.
Саговорници су оцијенили да Република Српска и Грчка његују традиционално блиске и пријатељске односе који су чврст темељ за даље унапређење сарадње у бројним областима.
Током разговора размијењена су мишљења и о другим актуелним темама.
