Минић коментарисао извјештај који је поднесен против Петровића

АТВ
15.05.2026 12:52

Премијер Републике Српске Саво Минић
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић реаговао је на наводе да су припадници Полицијске управе Бијељина поднијели Окружном јавном тужилаштву извјештај против Градоначелника Бијељине Љубише Петровића.

"Љубиши Петровићу се, као највећи гријех, од стране Тужилаштва ставља на терет пружање помоћи грађанима у стању социјалне потребе и људима који живе у тешким условима", истакао је Минић на Иксу.

Он је додао да то сигурно није нешто што може било кога инкриминисати.

"Не разумијем медијску помпу, поред свих других наводних пријава и информација које се појављују у јавности", истакао је Минић.

Минић је истакао да очекује да надлежне институције утврде све чињенице до краја и да поступају искључиво на основу доказа.

"Неопходно је оставити простор праву и чињеницама, а не политичким или медијским квалификацијама", истакао је он.

Подсјећамо, Петровић је осумњичен за злоупотребу службеног положаја или овлашћења.

