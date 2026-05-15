Минић коментарисао извјештај који је поднесен против Петровића

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић реаговао је на наводе да су припадници Полицијске управе Бијељина поднијели Окружном јавном тужилаштву извјештај против Градоначелника Бијељине Љубише Петровића.
"Љубиши Петровићу се, као највећи гријех, од стране Тужилаштва ставља на терет пружање помоћи грађанима у стању социјалне потребе и људима који живе у тешким условима", истакао је Минић на Иксу.
Он је додао да то сигурно није нешто што може било кога инкриминисати.
"Не разумијем медијску помпу, поред свих других наводних пријава и информација које се појављују у јавности", истакао је Минић.
Љубиши Петровићу се, као највећи гријех, од стране Тужилаштва ставља на терет пружање помоћи грађанима у стању социјалне потребе и људима који живе у тешким условима. То сигурно није нешто што може било кога инкриминисати и не разумијем медијску помпу, поред свих других наводних… — Саво Минић (@minic_savo) May 14, 2026
Минић је истакао да очекује да надлежне институције утврде све чињенице до краја и да поступају искључиво на основу доказа.
"Неопходно је оставити простор праву и чињеницама, а не политичким или медијским квалификацијама", истакао је он.
Подсјећамо, Петровић је осумњичен за злоупотребу службеног положаја или овлашћења.
