Смијењен Веселин Милић: Огласио се МУП Србије

Министарство унутрашњих послова обавјештава јавност да пуковник полиције Веселин Милић више није начелник Полицијске управе за град Београд.
До постављења новог начелника Полицијске управе за град Београд, послове руковођења обављаће замјеник начелника ове управе пуковник полиције Дејан Бојовић, преноси Телеграф.
Подсјетимо, припадници Министарства унутрашњих послова (МУП) Србије ухапсили су начелника Полицијске управе за град Београд Веселина Милића, којем је одређено задржавање до 48 часова.
