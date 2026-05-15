Србија ће своју понуду за НИС дати МОЛ-у до краја дана, а мађарска компанија треба да се изјасни до понедјељка, потврдила је министарка Дубравка Ђедовић Хандановић из Атине са министарског енергетског самита четири земље региона.
У Атини се одржава министарска енергетска конференција Грчке, Србије, Сјеверне Македоније и Бугарске. Тема је енергетска безбједност и регионално повезивање.
Да подсјетимо, МОЛ група је у јануару потписала главне одредбе обавезујућег оквирног споразума (Heads of Agreement) са компанијом "Гаспромњефт" о куповини удјела од 56,15 одсто у српској компанији Нафтна индустрија Србије.
МОЛ је у априлу саопштио да ће дугорочно задржати рафинерију у Панчеву ако постане већински власник.
Према лиценци за преговоре коју је издала америчка канцеларија ОФАК, цијели процес требало би да буде завршен до 22. маја.
