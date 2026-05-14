Крај драме у руднику "Трепча": Свих 18 рудара изашло из јаме

Рудари који су због проблема са електричном енергијом били заробљени у руднику "Стари трг" у близини јужног дијела Косовске Митровице напустили су рудник, преноси Економија онлајн.
Због проблема са струјом у руднику је од ноћас у 01.30 часова било заробљено 18 рудара.
Предузеће "Трепча југ" саопштило је раније данас да су рудари остали заробљени због прекида у снабдијевању електричном енергијом усљед квара на далеководу, преноси Танјуг.
Рудари у руднику "Стари трг" и раније су више пута због нестанка струје остајали заробљени у рударским окнима.
Крајем јануара је друга смјена рудара у том руднику сатима била заробљена под земљом због нестанка струје.
Предузећем "Трепча југ" управљају привремене приштинске институције, а рудник се суочава са бројним проблемима, па су запослени често у штрајку.
