Крај драме у руднику "Трепча": Свих 18 рудара изашло из јаме

14.05.2026 15:06

Рудари који су због проблема са електричном енергијом били заробљени у руднику "Стари трг" у близини јужног дијела Косовске Митровице напустили су рудник, преноси Економија онлајн.

Због проблема са струјом у руднику је од ноћас у 01.30 часова било заробљено 18 рудара.

Предузеће "Трепча југ" саопштило је раније данас да су рудари остали заробљени због прекида у снабдијевању електричном енергијом усљед квара на далеководу, преноси Танјуг.

Рудари у руднику "Стари трг" и раније су више пута због нестанка струје остајали заробљени у рударским окнима.

Крајем јануара је друга смјена рудара у том руднику сатима била заробљена под земљом због нестанка струје.

Предузећем "Трепча југ" управљају привремене приштинске институције, а рудник се суочава са бројним проблемима, па су запослени често у штрајку.

