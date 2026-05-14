Logo
Large banner

Убиство у Србији: Мачетом убили Мишела (29)

Аутор:

АТВ
14.05.2026 08:31

Коментари:

0
Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Истрага бруталног убиства Мишела Г. (29), који је усмрћен синоћ у Улици Љубе Ненадовића, добила је нови правац, сазнаје Телеграф.

Према сазнањима из истраге, младић је познавао своје џелате, а мотив суровог напада су нерашчишћени рачуни из прошлости, највјероватније повезани са трговином наркотицима.

Убице знале да жртва не може да побјегне

Сумња се да су двојица нападача тачно знала гдје се Мишел Г. налази, с обзиром на то да је он био на одслужењу казне кућног затвора. Он у тренутку напада није могао да напусти двориште без активирања аларма на наногвици, што су убице искористиле да му поставе замку тамо гдје се осјећао најсигурније.

Полиција Србија

Хроника

Ужас код Владичиног Хана: Убио брата дрвеном мотком након свађе

"Све указује на то да је у питању била класична сачекуша. Мишел је одраније познат полицији по крађама и наркотицима, а истражни органи вјерују да су га нападачи циљали управо због послова са дрогом који су кренули по злу", наводи извор близак истрази.

Полиција идентификовала осумњичене

Након напада мачетом, Мишел је са тешким повредама груди пребачен у Дом здравља, али је тамо подлегао повредама. На мјесту злочина синоћ је био и начелник ПС Обреновац, Мирослав Љубичић, који је координисао акцију "Вихор" .

Незванично, полиција је оперативним радом на терену већ идентификовала осумњичене. У питању су младићи из истог криминалног миљеа са којима је убијени био у сукобу, преноси Телеграф.

Досије пун крађа и дроге

Убијени Мишел Г. имао је обиман полицијски досије. Издржавање казне под електронским надзором (наногвица) била је само посљедња у низу санкција. Његово име се годинама провлачило кроз евиденције због - трговине наркотицима, вишеструких тешких крађа и нарушавања јавног реда и мира.

Обреновац је и даље под појачаним полицијским надзором, а хапшење осумњичених, који су у бјекству, очекује се у најскоријем року. Тијело је послато на обдукцију која ће потврдити тачан број убода и повреда задобијених мачетом.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Убиство

Полиција

истрага

Србија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Највеће српске светиње са Свете Горе стигле у Београд

Србија

Највеће српске светиње са Свете Горе стигле у Београд

15 ч

1
Радник пао са крова, не даје знакове живота!

Србија

Радник пао са крова, не даје знакове живота!

16 ч

0
Крава отелила четворке

Србија

Чудо на фарми у Србији: Крава отелила четири телета

21 ч

0
Икона Господа Исуса Христа на куполи у Цркви.

Србија

У Београд стижу највеће српске светиње са Свете Горе

1 д

0

  • Најновије

09

58

Блануша показао спремност да препусти кандидатуру за предсједника Српске?

09

56

Куба остала без горива: Хавана у мраку и до 22 сата дневно

09

49

Капиталац тежак 82 килограма уловљен код Бара: Душан се 18 минута борио са туном

09

43

Пијан улетио на терасу кафића у Шипову, има повријеђених

09

36

Пала четворка из Приједора: Пресрели ауто, па претукли путнике

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner