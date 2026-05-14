Убиство у Србији: Мачетом убили Мишела (29)

Аутор:АТВ
Коментари:0
Истрага бруталног убиства Мишела Г. (29), који је усмрћен синоћ у Улици Љубе Ненадовића, добила је нови правац, сазнаје Телеграф.
Према сазнањима из истраге, младић је познавао своје џелате, а мотив суровог напада су нерашчишћени рачуни из прошлости, највјероватније повезани са трговином наркотицима.
Сумња се да су двојица нападача тачно знала гдје се Мишел Г. налази, с обзиром на то да је он био на одслужењу казне кућног затвора. Он у тренутку напада није могао да напусти двориште без активирања аларма на наногвици, што су убице искористиле да му поставе замку тамо гдје се осјећао најсигурније.
Хроника
Ужас код Владичиног Хана: Убио брата дрвеном мотком након свађе
"Све указује на то да је у питању била класична сачекуша. Мишел је одраније познат полицији по крађама и наркотицима, а истражни органи вјерују да су га нападачи циљали управо због послова са дрогом који су кренули по злу", наводи извор близак истрази.
Након напада мачетом, Мишел је са тешким повредама груди пребачен у Дом здравља, али је тамо подлегао повредама. На мјесту злочина синоћ је био и начелник ПС Обреновац, Мирослав Љубичић, који је координисао акцију "Вихор" .
Незванично, полиција је оперативним радом на терену већ идентификовала осумњичене. У питању су младићи из истог криминалног миљеа са којима је убијени био у сукобу, преноси Телеграф.
Убијени Мишел Г. имао је обиман полицијски досије. Издржавање казне под електронским надзором (наногвица) била је само посљедња у низу санкција. Његово име се годинама провлачило кроз евиденције због - трговине наркотицима, вишеструких тешких крађа и нарушавања јавног реда и мира.
Обреновац је и даље под појачаним полицијским надзором, а хапшење осумњичених, који су у бјекству, очекује се у најскоријем року. Тијело је послато на обдукцију која ће потврдити тачан број убода и повреда задобијених мачетом.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
09
58
09
56
09
49
09
43
09
36
Тренутно на програму