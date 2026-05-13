Чудо на фарми у Србији: Крава отелила четири телета

Аутор:АТВ
Долина Рибарске реке, у односу на површину од 15 квадратних километара, има највише фарми у том дијелу Србије, за узгој јунади сименталске расе, и око 2.000 грла.
Прије неколико дана у Великом Шиљеговцу, на фарми Ивана Миладиновића, крава је отелила четири телета, што не памте ни најстарији мјештани у атару Рибарске реке.
Крава Јана, која је недавно напунила седам година, добила је принову. Свијет су угледала здрава телад. На радост фамилије Миладиновић, крава је отелила четворке.
"Догодило се чудо јер ова фама, можда и очекује такво чудо да се догоди зато што су током целе године на отвореном. Хране се миксованом храном 365 дана у години", каже Иван Миладиновић, власник фарме у Великом Шиљеговцу за РТС.
"Ово је један, заиста редак случај. Близаначка тељења и са више телади: три-четири, што је у три посто случајева. Говеда спадају у унипаре животиње које дају једно теле за годину дана", каже Снежана Петровић, пољопривредни инжењер, руководилац матичне службе у Великом Шиљеговцу.
Петочлана фамилија Миладиновић из Великог Шиљеговца бави се искључиво сточарством и ратарском производњом.
Три генерације Миладиновића обрађују 35 хектара земље и имају 40 крава музара и јунади. Са фарме Миладиновић, дневно се испоручи око хиљаду литара млијека.
"Код њих у кући одлична је атмосфера и пријатно је увек доћи у овај дом, тако да није чудно што се ово десило. Они то заслужују", каже Мирослав Мишић, пољопривредни стручњак из Крушевца.
"Колико се сећам, пре двадесетак година, на газдинству Мирослава Јовановића, сада нажалост покојног, биле су тројке и преживеле су. А за четири не знам. Ово сада код Ивана што се десило је заиста екстремно ретко, не само у Шиљеговцу већ и у целој Србији", наводи Славиша Петровић, хроничар из Великог Шиљеговца.
Млади сточари у Великом Шиљеговцу планирају да обнове земљорадничку задругу "Сретен Динић", која је постојала све до 2004. године, са традицијом дужом од једног вијека.
Тада је у атару Рибарске реке било више од 4.000 крава музара и јунади.
