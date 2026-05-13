Додик: Завршен још један важан пројекат за наш народ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да је данашње прослављање годишњице од канонизације Свете и блажене Ане, мајке Светог Василија Острошког, у манастиру Мркоњићи код Требиња, важно за Херцеговину, Републику Српску, али и цијело православље.
"Ово се дуговало нашем народу и православљу. Увијек је лијепо када се овакве манифестације одржавају у Херцеговини, јер ту има најљепши призвук", рекао је Додик новинарима у манастиру Мркоњићи, гдје је присуствовао литургији.
Подсјетио је да су власти Српске, заједно са Владом Србије и градом Требиње, уложиле средства за изградњу Духовног центра у Мркоњићима.
"Радови на овом капиталном објекту још нису завршени, а намјеравамо и његово ширење", рекао је Додик.
Додао је да је Духовни центар изграђен у рекордном року за непуних годину и по.
Додик присуствовао Светој архијерејској литургији у Мркоњићима код Требиња
"Остављамо ово генерацијама које ће долазити овдје са намјером да посјете ово свето мјесто, али и оним пријатељима који поштују традицију и вјеру једног народа", рекао је Додик.
Он је захвалио предсједнику Србије Александру Вучићу, који се од почетка заинтересовао за идеју да се ово мјесто уреди и дао је несумњив допринос томе.
"До краја седмице ћу се састати са њим и биће ми драго што ћу имати прилику да га информишем да смо завршили још један важан пројекат за наш народ", закључио је Додик.
