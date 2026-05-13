Отворен Међународни сајам привреде "Бањалука експо 2026"

13.05.2026 11:54

Предсједник Републике Српске на отварању Међународног сајма привреде Експо 2026
Фото: АТВ/Бранко Јовић

У Бањалуци је отворен Међународни сајам привреде "Бањалука експо 2026", на којем учествује више од 300 излагача из региона и свијета.

Сајам је отворио предсједник Републике Српске Синиша Каран, а отварању су, између осталих, присуствовали премијер Саво Минић, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић, ректор Универзитета у Бањалуци Радослав Гајанин.

Међународни сајам "Бањалука експо 2026" представља кључни догађај за економску промоцију Републике Српске и највећу привредну манифестацију у региону.

На простору од 15.000 метара квадратних биће заступљене области грађевинарства, ИТ сектора, дрвне индустрије, роботике, зелене енергије и савремених технологија.

У Министарству привреде и предузетништва Српске раније су навели да ће сајам бити платформа за директно повезивање домаћих привредника са међународним партнерима и инвеститорима, те прилика за јачање извозних капацитета домаћих компанија.

На сајму се очекује учешће излагача и пословних делегација из више од 10 земаља, међу којима су Србија, Црна Гора, Хрватска, Словенија, Аустрија, Швајцарска, Мађарска, Турска и Кина.

Сајам се одржава у организацији компанија "РС консалтинг енд трејд Бањалука" РС Цонсултинг анд Траде и "Елит фер Бањалука" Елите Фаир уз институционалну подршку Владе Српске, Министарства спољне трговине и економских односа у Савјету министара, Спољнотрговинске коморе БиХ, Привредне коморе Републике Српске и града Бањалука.

