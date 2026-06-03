Почело обиљежавање 85 година од страдања Срба у Корићкој јами

Аутор:АТВ
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Почело је обиљежавање 85 година од страдања више од 130 српских цивила из села Корита код Билеће, које су усташе 1941. године убиле и бациле у Корићку јаму.
Код Спомен-храма код Корићке јаме у служи се литургија, а у 10.30 часова код Спомен-костурнице парастос страдалницима.
Корићка јама код Билеће једно је од највећих стратишта српског народа у Херцеговини, у које су усташе бациле више од 130 невиних Срба, мушкараца, стараца и дјечака.
Тај злочин починиле су муслиманске усташе из сусједног мјеста Фазлагића Кула код Гацка, у ноћи између 3. и 4. јуна 1941. године.
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