Минић: Поништити Шмитове одлуке и вратити све у пређашње стање

АТВ
13.05.2026 11:44

премијер Владе Републике Српске Саво Минић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Оно што је праведно и што се једино може тражити, јесте да се све одлуке Кристијана Шмита пониште и да се све врати у пређашње стање, рекао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић новинарима у Бањалуци.

"Много штетних посљедица. Посљедице доласка Кристијана Шмита су још увијек видљиве, а нажалост ће и остати. Сматрам да једино што је праведно, и једино што се може тражити, јесте да се сва његова поступања дерогирају, односно да се врате у пређашње стање", каже Минић.

Додаје, у свакој другој варијанти постоје начини да одређене институције на заједничким нивоима власти, имају "оружје" на основу ког једног по једног Србина процесуирају, за било шта што им падне напамет.

"Како који високи представник одлази из Републике Српске, на аеродрому наметне одређене законе, и сада имате одређене поступке, на стотине, односно на хиљаде наших људи који су предмет прогона, зато што је некоме пало напамет да су они изазивали националну мржњу. А посљедица тога је поступање суда. Почетак тога је преко 30 или 40 невладиних удружења из ФБиХ", истиче Минић.

Каже, да је очигледно да док Савјет безбједности Уједињених нација и међународне организације не буду свјесне ситуације овдје, ми овдје нећемо моћи нормално живјети.

Подсјећамо, у Њујорку је одржана сједница Савјета безбједности о ситуацији у БиХ, а руски амбасадор у УН-у Василиј Небензја позвао је на хитно гашење ОХР-а, истичући да је он главни фактор нестабилност у БиХ.

