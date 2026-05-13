Тришић Бабић: Поништити "диктате" међународних актера

Аутор:АТВ
Коментари:0
Да би америчка визија суверене БиХ коју воде "локални лидери", односно предсједници ентитета, успјела, претходни "диктати" међународних актера морају бити поништени, истакла је вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић.
"Не можете очекивати да ће локални лидери водити ако их је сад већ бивши император унапријед дисквалификовао. Попут едикта римских императора, Шмитове пресуде/наредбе треба сматрати неважећим на крају његовог мандата, lex annua", навела је Тришић Бабић.
Да би америчка визија суверене БиХ коју воде “локални лидери”, односно предсједници ентитета, успјела, претходни "диктати" међународних актера морају бити поништени.— Ана Тришић Бабић (@anatrisicbabic) May 13, 2026
Не можете очекивати да ће локални лидери водити ако их је сад већ бивши император унапријед дисквалификоваo.…
Она је указала да нема суверенитета ако у Кривичном закону БиХ остаје дјело - непоштовање одлука високог представника.
"Нема суверенитета ако се пресуде по том основу не укину", навела је Тришић Бабић на друштвеној мрежи Икс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Хроника
1 ч0
Регион
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч1
Република Српска
1 ч0
Република Српска
3 ч6
Најновије
11
18
11
17
11
05
11
02
10
57
Тренутно на програму