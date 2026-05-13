Тришић Бабић: Поништити "диктате" међународних актера

Аутор:

АТВ
13.05.2026 10:17

Ана Тришић Бабић
Да би америчка визија суверене БиХ коју воде "локални лидери", односно предсједници ентитета, успјела, претходни "диктати" међународних актера морају бити поништени, истакла је вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић.

"Не можете очекивати да ће локални лидери водити ако их је сад већ бивши император унапријед дисквалификовао. Попут едикта римских императора, Шмитове пресуде/наредбе треба сматрати неважећим на крају његовог мандата, lex annua", навела је Тришић Бабић.

Она је указала да нема суверенитета ако у Кривичном закону БиХ остаје дјело - непоштовање одлука високог представника.

"Нема суверенитета ако се пресуде по том основу не укину", навела је Тришић Бабић на друштвеној мрежи Икс.

