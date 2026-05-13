Српска очекује долазак Путина: Додик најавио велики догађај у Бањалуци

13.05.2026 09:40

Република Српска очекује долазак руског предсједника Владимира Путина на освештање руско-српског храма у Бањалуци, изјавио је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

Додик је за Тас рекао да је храм практично завршен и да је преостало још осликавање.

"То ће бити мјесто гдје ће се сретати руски и српски свијет и промовисати наше братство и заједничку историју и вјеру", нагласио је Додик.

Посјетио је да је храм грађен по пројекту цркве у Кремљу који су добили од Руске православне цркве.

Додик је оцијенио да је недавна посјета Бањалуци замјеника министра иностраних послова Руске Федерације Александра Грушка један од најзначајнијих догађаја за Републику Српску, која јој је дала још више снаге.

Он је истакао да су разговори били отворени и пуни повјерења.

"Отворено смо разговарали о свему и нисмо имали различито мишљење ни о једном питању", рекао је Додик.

