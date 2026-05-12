Ћорић: Комерцијале банке ће средства моћи повлачити до 1. јуна

Аутор:АТВ
Коментари:0
Комерцијале банке ће средства моћи повлачити до 1. јуна, ми ћемо од 1. јуна прећи на ИРБ. Већ данас ријетко ко подноси захтјев у комерцијалној банци јер сви чекају примјену нових правила, рекао је Недељко Ћорић, директор Инвестиционо-развојне банке Републике Српске.
"ИРБ мијења дијаметрално супротно досадашње пословање. До сада смо пословали на начин да смо кредите односно зајмове дијелили преко комерцијалних банака и та процедура је била мало по нама усложњена, нисмо били задовољни са брзином обраде захтјева. Стално би се пребацивала одговорност са комерцијалне на ИРБ са ИРБ-а на комерцијалну банку", рекао је Недељко Ћорић, директор Инвестиционо-развојне банке Републике Српске.
Анализирајући портфолио изложеност ризику према другим банкама, све оно што чини изложеност ризику према другим банкама, дошло је до закључка да је неопходна промјена, наводи Ћорић.
"Почели смо да једемо своју супстанцу, нисмо могли да зарађујемо за неке наше основне трошкове, а не да се даље нешто развијамо.Морамо да урадимо нешто у корист ових људи који перципирају у ИРБ-у. Да ли су то становници или привредници небитно је, али сви очекују нешто више од ИРБ-а. Онда смо донијели сет мјера између осталих прва од тих мјера која се нашла вих дана у јавности, прошла Владу Републике Српске, одобрена од стране Владе Републике Српске, јесте нове политике зајмова од стране ИРБ-а.
Економија
Стамбени кредити за становништво имаће директни пласман преко ИРБ-а
Најважнија политика је политика директног пласмана према становништву приликом чега се неопажено нашла политика директних зајмова према јединицама локалне самоуправе и према њиховим предузећима и према њиховима предузећима и установама које су испод јединица локалне самоуправе као и суфинансирање стамбене зграде у јединицама локалне самоуправе, појашњава в.д. директор Инвестиционо-развојне банке Републике Српске.
"То су биле три мјере које су биле на Влади, остало се тицало тога да смо само досадашња правила пласмана подијелили у три групе, раздвојили смо оно што иде преко комерцијалних банака од онога што директно иде преко нас и посебно издвојили ове зајмове за стамбене кредите јер по први пут радимо зајмове за стамбене кредита за физичка лица зато што постоји наставак свега овога. Ово је само прва мјера, комуницираћемо о тој првој мјери касније можемо најавити и шта ће се то у будућности дешавати", каже Ћорић.
Стамбени кредити са фиксном каматном стопом до 25 година су нешто што се на тржишту не може пронаћи и постаје привилегија за становништво. Циљ је да свака породица па и она која живи у неразвијеној општини може себи да кров над главом , наводи Ћорић.
Економија
Сарадња ИРБРС са међународним финансијским институцијама – циљ јачање привреде Српске
"Комерцијале банке ће моћи средства повлачити до 1.јуна, ми ћемо од 1. јуна прећи на ИРБ. До првој јуна ће се радити преко комерцијалних банака. Већ данас ријетко ко подноси захтјев у комерцијалној банци јер сви чекају примјену нових правила", рекао је Ћорић.
Према његовим ријечима, грађани ће добити једну бржу и једноставнију процедуру гдје ће за мјесец дана имати потписан уговор и исплаћена финансијска средства.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч0
Најновије
23
01
22
54
22
44
22
31
22
21
Тренутно на програму