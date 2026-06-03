Нинковић: Грађани би могли тражити поврат новца за паркинг

Аутор:АТВ
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Наплата паркинга у Бањалуци од 2024. године проблем је са којим се суочавају грађани, а који ће потенцијално угрозити и буџет града уколико сви који су плаћали паркинг у протекле двије године затраже поврат новца.
Градоначелник Бањалуке, Драшко Станивуковић донио је Правилник о наплати паркинга, на своју руку, без сагласности Скупштине града те је на то све поменути умјесто у Службеном гласнику града Бањалуке и Службеном гласнику Републике Српске, објавио у Службеном гласнику БиХ.
"Што је најгоре, то је онај огласни дио гдје и ви и ја и било ко може да закупи тај простор, плати и објави било шта што је негдје у интересу јавности. Тако да то није онај дио у коме органи објављују своје акте и након одређеног протока времена ти акти добијају своју правну снагу. Оно што мене брине и то сам успио видјети из дописа Министарства локалне управе и самоуправе је чињеница у коме министарство ражи да се пониште оба акта, која је градоначелник донио. И онај који је истицао за прва три мјесеца и који је истекао и овај други који треба да истекне за неких мјесец дана“, нагласио је Нинковић.
Тренутна ситуација са наплатом паркинга отвара питања, како је нагласио Нинковић, попут оног – Да ли грађани могу тражити надокнаду штете јер су очигледно плаћали паркинг неважећим Правилником?
Бања Лука
Само су Станивуковић и Шмит објављивали своје одлуке у Службеном гласнику БиХ
„Да ли то значи да они имају право на надокнаду штете и могу тражити од градоначелника да из буџета града врати тај новац? То значи да градоначелник прави и трећи прекршај јер је омогућио да грађани с пуним правом траже да им се врати новац и да тиме оштети наш буџет, који је за ову годину 285 милиона КМ“, рекао је Нинковић.
Предсједник бањалучке Скупштине подсјетио је да проблем с наплатом паркинга у Бањалуци датира још од 2024. године.
„Па одлуке се не могу доносити без Скупштине. Свака јединица локалне самоуправе и у граду и у општини има своја два органа. Један је скупштина града или општине и други је градоначелник или начелник општине. Сваки орган у јединицама локалне самоуправе има прописан своје надлежности у складу с Законом о локалној самоуправи. То макар моја сазнања показују, али само су градоначелник Бањалуке и градоначелник Бијељине успјели урадити, да узму сами себи права, која им као органима у јединици локалне самоуправе не припадају и да кажу, шта ме брига чија је то надлежност и да кажу шта ме брига да ли то треба да ради Скупштина или неки други орган. Ја мислим да то треба тако урадити и ја ћу то тако урадити“, рекао је Нинковић.
Сада, након двије године, испоставило се да ипак градоначелник Бањалуке не може сам на своју руку доносити одлуке те да то није његова надлежност и да ће на овај начин донијети само штету како Граду, тако и грађанима.
„Сада видимо да је отворио и могућност да дође до злоупотребе буџета, односно, буквално је створио могућност да грађани с правом траже надокнаду штете да им се врати новац, који су они уплатили, што може да изазове озбиљне и судске трошкове. Дакле, овдје не причамо да ће неко платити ону марку, двије већ и судске трошкове и адвокатске трошкове итд. и то могу бити озбиљни проблеми, ако се то настави и надам се да ће ово бити за наук младом градоначелнику, да зна да не може да ради мимо система, мимо закона и да закони важе и за њега и да ће кад тад доћи до тога да мора да поштује закон и Републику Српску.
Нинковић је подсјетио на досадашњу праксу, а то је да су градоначелници, а што су законски били дужни, предлагали одлуке, Скупштина града размотри и потенцијално изгласа или да путем амандмана врати старе цијене од прије двије године и такву одлуку усвоји.
„Пошто градоначелник зна да ћемо ми вратити те цијене или на оне почетне или нећемо дозволити повећање цијена паркинга у граду, онда уопште неће да достави такав приједлог акта у скупштинску процедуру већ иде онда самоиницијативно и прави правилнике, који нажалост, производе производе штету и за грађане и за буџет. Имате сличну ситуацију и са овим, како он воли рећи – цивилним роком. У питању је тај јавни позив за попуњавање већ постојећих јединица и исто га је тако објавио. Послао приједлог одлуке у Скупштину, ми рекли – то није добро из разних разлога и онда је сам одлучио да то распише кроз јавни оглас, конкурс или како га је већ назвао. Објавио га је само на интернет страници града и на огласној тали у Градској управи“, нагласио је Нинковић.
Предсједник Скупштине града Бањалука казао је да је његова обавеза да у приликама када уочи поменуте или друге неправилности од стране градоначелника, извијести Министарство локалне управе и самоуправе, те надлежне истражне органе уколико је ријеч о кривичном дјелу, информише јавност као и одборнике гдје се завршавају његове могућности као предсједника Скупштине града.
„Те акте градоначелник има рок да поништи сам у року од 30 дана, дакле за неких 26,27 дана. Уколико то не уради, то онда Влада Републике Српске може то да уради“, рекао је Нинковић.
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