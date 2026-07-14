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Иран погодио танкере у Ормуском мореузу, има мртвих!

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 07:24

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Иран погодио танкере у Ормуском мореузу, има мртвих!
Фото: Tanjug/AP/Fatima Shbair

Један члан посаде је погинуо, а више њих је повријеђено након што су иранске снаге погодиле два танкера у Ормуском мореузу.

Према саопштењу Министарства одбране Уједињених Арапских Емирата, преминуо је држављанин Индије, док је повријеђено осморо људи.

Међу повријеђенима је шесторо индијских држављана и двоје Украјинаца, а четворо је задобило тешке тјелесне повреде.

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Министарство је саопштило да су се напади догодили у јужном пролазу овог пловног пута, у територијалним водама Омана.

У саопштењу је Министарство осудило оно што је назвало „дрским нападом“ и „јасним кршењем међународног права“.

„Држава задржава пуно право да одговори на ову ескалацију и да предузме све неопходне мјере како би заштитила своју територију, народ и становнике, чиме ће осигурати очување свог суверенитета, безбједности и стабилности, као и заштиту својих интереса и националних капацитета“, наводи се у саопштењу Министарства.

„Министарство истиче да је у стању пуне приправности и у потпуности спремно да се суочи са свим пријетњама, као и да предузима све неопходне мјере како би одлучно одговорило на сваки покушај угрожавања безбједности и стабилности државе.“

Иранска војска је саопштила, према наводима државних медија, да су два „супертанкера која су прекршила правила“ погођена и онеспособљена у мореузу.

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Како се наводи, Исламска револуционарна гарда (ИРГЦ) саопштила је да су бродови игнорисали упозорења, искључили своје навигационе системе и покушали да прођу кроз „минирану руту“ у овом пловном путу.

Ово долази убрзо након што је америчка војска саопштила да је започела трећу узастопну ноћ ваздушних удара на Иран.

У саопштењу, које је управо објављено, Централна команда америчке војске (ЦЕНТКОМ) навела је да је „успјешно погодила“ циљеве у Бушеру, Чабахару, Џаску, Конараку, Абу Муси и Бандар Абасу.

Додаје се да су удари изведени како би се „додатно умањила способност Ирана да напада комерцијалне бродове“, као и да су америчке снаге „употријебиле прецизно навођену муницију против иранских система обалске одбране, ракетних и дронских положаја, као и поморских капацитета“.

ЦЕНТКОМ је такође саопштио да је тренутно више од 50.000 припадника америчких оружаних снага распоређено широм Блиског истока.

елеграф.рс)

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Тагови :

танкер

Хормушки мореуз

Иран

Америка

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