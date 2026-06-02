Проширење капацитета продуженог боравка у пет бањалучких школа

Аутор:Ивана Кордић
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Влада Републике Српске обезбиједила је више од 4,3 милиона марака за проширење капацитета продуженог боравка у пет бањалучких основних школа.
Ријеч је о основним школама „Бранко Радичевић“, „Ђура Јакшић“, „Алекса Шантић“, „Бранко Ћопић“ и основној школи „Георги Стојков Раковски“, која је у фази прибављања локацијских, урбанистичких и техничких услова, као и пројектне документације, а када се добије грађевинска дозвола, расписаће се јавни позив.
Више од 4,3 милиона марака за проширење капацитета продуженог боравка у пет основних школа у Бањалуци обезбиједила је Влада Српске. Родитељи су задовољни, што због креативног развоја дјеце, али и социјализације.
„Ја ћу само да напоменем да ученици који иду у први и други разред, односно прву тријаду ОШ, обично имају међунаставу у неком периоду од 11 до 14 часова и заиста је некада тешко организовати довести и одвести дјецу“, рекла је члан савјета родитеља ОШ „Георги Стојков Раковски“ Маја Перић.
„Сматрам да би проширење капацитета било веома значајно како за родитеље, тако и за ученике и њихову социјализацију“, истакла је Милка Девушић члан савјета родитеља ОШ „Георги Стојков Раковски“.
Посебно се радују у ОШ „Бранко Радичевић“, која броји више од 1.850 ученика. И ОШ „Георги Стојков Раковски“ добила је прилику да ријеши проблем продуженог боравка, гдје би могли да бораве и ученици из другог и трећег разреда. У току је израда пројекта, након чега слиједи и добијање грађевинске дозволе.
„Ми ћемо ријешити проблем јер ћемо добити простор за минимално још 50 ученика у продуженом боравку“, рекла је директорица ОШ „Георги Стојков Раковски“ Ивана Љубојевић.
„Ми преко 10 година немамо продужени боравак, просторних капацитета немамо уопште, и управо данас на састанку смо разговарали о томе шта су нам даљи кораци управо да ријешимо овај проблем у нашој школи, који нисмо имали преко 12 година“, рекао је директор ОШ „Бранко Радичевић“ Синиша Рендић.
Слиједи рјешавање урбанистичко-техничких и локацијских услова, као и добијање грађевинских дозвола и израда пројеката за доградњу простора. Након тога слиједи процедура јавне набавке.
„Прије свега морамо испоштовати све законе, не смијемо одступити ни милиметра зато што се у принципу ради о безбједности дјеце, а и самих просвјетних радника. На крају крајева, не градимо викендицу, градимо школу“, поручио је министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић.
Са циљем побољшања услова и рада у школама, за ову годину у граду Бањалуци планирано је да све основне бањалучке школе добију по 20.000 КМ као грантовска средства.
„Ево и данас сам информисан да Град још увијек, нажалост, није извршио исплату према школама и заиста ћу се постарати да тај новац дође на мјесто које је неопходно“, истакао је предсједник Скупштине града Љубо Нинковић.
Проширењем капацитета продуженог боравка настављају се знатна улагања у унапређење услова за васпитање и образовање ученика од стране Владе Републике Српске.
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