Млади полудјели за мини пензијама - о чему је тачно ријеч

Аутор:АТВ
Коментари:0
Све већи број младих професионалаца широм свијета одлучује се за необичан, али све популарнији тренд – такозване мини-пензије, односно планиране паузе у каријери које могу трајати неколико седмица или чак више мјесеци.
Умјесто да чекају класичну пензију на крају радног вијека, припадници генерације З и миленијалци све чешће бирају да повремено „паузирају“ посао како би путовали, одморили се од стреса или промијенили животни правац.
Бања Лука
Бањалучки паркинг поново у центру пажње: Које законе крши Станивуковић?
Стручњаци наводе да је један од главних разлога овог тренда све израженије сагоријевање на послу (бурнаут) у захтјевним радним окружењима, посебно у корпоративном и технолошком сектору.
Млади радници све више преиспитују идеју да морају да раде деценијама без дужих пауза како би тек у старости уживали у животу.
Умјесто тога, многи желе већу флексибилност и бољу равнотежу између приватног и пословног живота, па каријеру посматрају као низ фаза рада и одмора, а не као непрекидни маратон до пензије.
Иако мини-пензије звуче привлачно, финансијски савјетници упозоравају да овакве паузе захтијевају озбиљно планирање и дисциплиновану штедњу.
Култура
Изненада преминуо познати глумац
Потребно је унапријед обезбиједити довољно новца за покривање животних трошкова током паузе, уз додатну резерву за непредвиђене ситуације.
У супротном, лоше испланиране паузе могу довести до финансијских проблема или отежати повратак на тржиште рада.
Према анализи агенције Ројтерс, овај тренд показује ширу промјену у начину на који млади размишљају о послу и пензије.
Умјесто традиционалног модела „ради 40 година па се одмори“, све већи број људи бира концепт постепеног одмора током живота.
Свијет
Драматичан снимак напада: Медвјед јурио људе, има повријеђених
Поједини стручњаци сматрају да овакав приступ може чак допринијети дугорочном развоју каријере, јер паузе омогућавају ментални ресет, стицање нових искустава, промјену професионалног правца и очување психичког здравља.
Иако овај концепт још није широко распрострањен, све више младих запослених сматра да квалитет живота не би требало одлагати до пензионерских дана.
Због тога мини-пензије постају симбол другачијег погледа на рад, успјех и личну срећу, при чему се нагласак ставља на равнотежу између професионалних обавеза и времена за себе, преноси "Телеграф Бизнис".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
19
46
19
42
19
39
19
38
19
34
Тренутно на програму