Млади полудјели за мини пензијама - о чему је тачно ријеч

02.06.2026 19:25

Све већи број младих професионалаца широм свијета одлучује се за необичан, али све популарнији тренд – такозване мини-пензије, односно планиране паузе у каријери које могу трајати неколико седмица или чак више мјесеци.

Умјесто да чекају класичну пензију на крају радног вијека, припадници генерације З и миленијалци све чешће бирају да повремено „паузирају“ посао како би путовали, одморили се од стреса или промијенили животни правац.

Стручњаци наводе да је један од главних разлога овог тренда све израженије сагоријевање на послу (бурнаут) у захтјевним радним окружењима, посебно у корпоративном и технолошком сектору.

Млади радници све више преиспитују идеју да морају да раде деценијама без дужих пауза како би тек у старости уживали у животу.

Умјесто тога, многи желе већу флексибилност и бољу равнотежу између приватног и пословног живота, па каријеру посматрају као низ фаза рада и одмора, а не као непрекидни маратон до пензије.

Иако мини-пензије звуче привлачно, финансијски савјетници упозоравају да овакве паузе захтијевају озбиљно планирање и дисциплиновану штедњу.

Потребно је унапријед обезбиједити довољно новца за покривање животних трошкова током паузе, уз додатну резерву за непредвиђене ситуације.

У супротном, лоше испланиране паузе могу довести до финансијских проблема или отежати повратак на тржиште рада.

Према анализи агенције Ројтерс, овај тренд показује ширу промјену у начину на који млади размишљају о послу и пензије.

Умјесто традиционалног модела „ради 40 година па се одмори“, све већи број људи бира концепт постепеног одмора током живота.

Поједини стручњаци сматрају да овакав приступ може чак допринијети дугорочном развоју каријере, јер паузе омогућавају ментални ресет, стицање нових искустава, промјену професионалног правца и очување психичког здравља.

Иако овај концепт још није широко распрострањен, све више младих запослених сматра да квалитет живота не би требало одлагати до пензионерских дана.

Због тога мини-пензије постају симбол другачијег погледа на рад, успјех и личну срећу, при чему се нагласак ставља на равнотежу између професионалних обавеза и времена за себе, преноси "Телеграф Бизнис".

