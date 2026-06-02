Путин тражи већу заштиту руског језика, превише је латинице

АТВ
02.06.2026 19:27

Руски председник Владимир Путин предсједава састанком о јмерама подршке рођацима погинулих и повријеђених у нападу на колеџ у Старобељску, у Луганској области Украјине под контролом Русије, у Кремљу у Москви, у понедјељак, 1. јуна 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Kremlin Pool Photo

Руски предсједник Владимир Путин указао је на то да у Русији и даље има много реклама исписаних латиницом, те да је потребно размотрити како да се ово питање ријеши и да се заштити руски језик.

- Према свему што се тиче нашег матерњег језика односимо се као према нечему што се подразумијева. Ево, на примјер, рекламе на латиници су свуда око нас. У Москви нешто мање, али и овдје их има и то често без стварног разлога - рекао је Путин на сједници Савјета за подршку руском језику и језицима народа Русије.

Руски предсједник је предложио да буде размотрено како да се то питање ријеши.

Он је подсјетио на иницијативу предсједника Казахстана Касима Жомарта Токајева о оснивању међународне организације руског језика, коју је оцијенио као одличну идеју, преноси "Спутњик".

У Русији су крајем фебруара ступиле на снагу одредбе које ограничавају употребу страних ријечи на рекламним натписима, путоказима и информативним таблама.

На страним језицима без превода на руски могу остати само натписи који су регистровани као робне марке, услужни знакови или званични називи компанија.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

