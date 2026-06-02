Путин тражи већу заштиту руског језика, превише је латинице

Аутор:АТВ
Коментари:0
Руски предсједник Владимир Путин указао је на то да у Русији и даље има много реклама исписаних латиницом, те да је потребно размотрити како да се ово питање ријеши и да се заштити руски језик.
- Према свему што се тиче нашег матерњег језика односимо се као према нечему што се подразумијева. Ево, на примјер, рекламе на латиници су свуда око нас. У Москви нешто мање, али и овдје их има и то често без стварног разлога - рекао је Путин на сједници Савјета за подршку руском језику и језицима народа Русије.
Свијет
Млади полудјели за мини пензијама - о чему је тачно ријеч
Руски предсједник је предложио да буде размотрено како да се то питање ријеши.
Он је подсјетио на иницијативу предсједника Казахстана Касима Жомарта Токајева о оснивању међународне организације руског језика, коју је оцијенио као одличну идеју, преноси "Спутњик".
У Русији су крајем фебруара ступиле на снагу одредбе које ограничавају употребу страних ријечи на рекламним натписима, путоказима и информативним таблама.
Градови и општине
Није хтјела да да паре за лифт, па се заглавила у њему - ВИДЕО
На страним језицима без превода на руски могу остати само натписи који су регистровани као робне марке, услужни знакови или званични називи компанија.
(СРНА)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
19
46
19
42
19
39
19
38
19
34
Тренутно на програму