Калабухов: Посјета делегације Српске - потврда стратешког партнерства

АТВ
13.05.2026 09:27

Амбасадор Руске Федерације у БиХ Игор Калабухов
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Руски амбасадор у БиХ Игор Калабухов изјавио је да је посјета делегације Републике Српске Москви нова потврда стратешког партнерства Руске Федерације и Српске од које ће бенефите имати грађани.

- И разговор са предсједником Владимиром Путином још је један доказ да разговарамо конструктивно, са узајамним поштовањем и да можемо остварити практичне резултате - истакао је Калабухов.

Он је напоменуо да је важна чињеница да је делегација Републике Српске коју су чинили предсједник Синиша Каран, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић и предсједник СНСД-а Милорад Додик присуствовала Паради поводом Дана побједе над фашизмом, те навео да два народа баштине антифашистичко насљеђе, а сигурно ће и све нове побједе остварати заједно.

Калабухов је нагласио да је потврда добрих односа и посјета делегације Санкт Петербурга Републици Српској, као и Дани руске културе у Српској.

Када се говори о стратешком партнерству Руске Федерације и Репулбике Српске, указао је Калабухов, то није само нешто на папиру, већ конкрето што мора осјетити сваки човјек.

- Током посјете Москви били су присутни и професори, љекари, културни радници, технолошки радници и други, јер развијамо наше односе по свим нивоима - навео је Калабухов.

Калабухов је најавио да ће економска питања бити тема састанка комисија о економским питањима између Русије и БиХ, у оквиру које је формирана специјална радна група за односе Русије и Републике Српске.

Што се тиче односа Русије и БиХ, каже Калабухов, покушава се унаприједити сарадња и већ постоје нацрти споразума.

- Има неких специфичности, с обзиром на новонасталу геополитичку ситуацију, али углавном надам се да ћемо бити свједоци јачања зато што у разговорима са привредницима и представницима политичких партија видимо заинтересованост предузетника широм БиХ. Оптимиста сам и сматрам да имамо добре перспективе - истакао је амбасадор Русије.

(СРНА)

