Трамп у гостима код Сија након девет година

Предсједник САД Доналд Трамп отпутовао је у Пекинг на самит са предсједником НР Кине Сијем Ђинпингом.
Аналитичари сматрају да би тај сусрет могао да постави основу за однос двије суперсиле у наредним годинама. Истичу да Трамп у преговоре улази под притиском због рата у Ирану, инфлације и могућих посљедица по Републиканску странку на предстојећим изборима, док кинески предсједник нема упоредиве политичке или економске притиске.
Доналд Трамп би требало да стигне у Пекинг касно у сриједу, а састанци са Сијем планирани су за 14. и 15. мај и укључиваће банкет и обилазак Храма Неба, локалитета под заштитом Унеска.
Трамп је наговијестио да ће са кинеским колегом размотрити актуелна свјетска питања, али централна тема биће трговина.
Разговори ће обухватити и рат у Ирану, нуклеарно оружје и америчку продају оружја кинеском региону Тајвану.
Према наводима Ројтерса, Трамп је рекао да ће од кинеског лидера тражити да "отвори" кинеско тржиште америчким компанијама, укључујући произвођача "Нвидиа", који покушава да добије регулаторну дозволу за продају својих Х200 чипова за вјештачку интелигенцију у Кини.
Паралелно са Трамповом посјетом, амерички министар финансија Скот Бесент започео је разговоре са кинеским потпредсједником Хе Лифенгом на аеродрому Инчон у Јужној Кореји о економским и трговинским питањима.
Вашингтон и Пекинг настоје да очувају трговински споразум постигнут прошлог октобра, којим су суспендоване високе америчке царине на кинеску робу и ублажене кинеске рестрикције на извоз ријетких земаља.
Амерички званичници наводе да САД желе да повећају извоз Боинг авиона, пољопривредних производа и енергије у Кину како би смањиле трговински дефицит, док Пекинг тражи ублажавање америчких ограничења на извоз опреме за производњу чипова и напредних полупроводника.
Уочи одласка у Пекинг Трамп је замјерио Кини, која је највећи свјетски купац иранске нафте, да није уложила довољно напора да убиједи Иран да оконча развој нуклеарног програма. Признаје, међутим, да је Сијева влада прошлог мјесеца помогла у деескалацији сукоба тако што је подстакла Техеран да се врати преговорима о прекиду ватре.
- Не мислим да нам је потребна било каква помоћ Кине у вези с Ираном. Побјеђујемо овако или онако, мирно или другачије. Иран неће бити главна тема са предсједником Сијем, јер је ситуација у великој мјери под контролом - рекао је Трамп новинарима.
Кина и САД су против иранских наплата за пролаз кроз Ормуз, што је један од услова Техерана за наставак преговора.
И аналитичари и грађани Пекинга сумњају да ће Кина урушити односе са Ираном због Трампове посјете.
