Logo
Large banner

Француска под надзором због хантавируса

Аутор:

АТВ
13.05.2026 07:12

Коментари:

0
Путници се искрцавају са крузера МВ Хондиус, погођеног хантавирусом, у луци Гранадиља на Тенерифеу, Канарска острва, Шпанија, у недјељу, 10. маја 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Manu Fernandez

Француске здравствене власти саопштиле су да се 22 идентификована контактна случаја повезана са случајем хантавируса "ригорозно прате", док су четири друга путника са крузера на којем се појавила зараза, под медицинским надзором у болници и да тренутно немају симптоме.

Министарка здравља Француске Стефани Рист рекла је да се сви идентификовани контакти осјећају добро и да код првих хоспитализованих особа нису забиљежени клинички симптоми, пренио је портал "БФМ ТВ".

Србија Евровизија

Култура

Србија у финалу Евровизије

Према подацима власти, контактни случајеви подијељени су у двије групе.

Прву чини осам путника са лета између Свете Јелене и Јоханесбурга 25. априла, на којем је била присутна холандска жртва хантавируса.

Другу групу чини 14 путника са лета Јоханесбург-Амстердам истог дана, на којем се иста особа кратко укрцала прије него што је због здравственог стања искрцана из авиона прије полијетања.

Међу идентификованим контактима налази се и троје тинејџера који су путовали са родитељима на лету из Јоханесбурга. Сви су хоспитализовани у париској болници.

Француске власти су саопштиле и да су два додатна контактна случаја идентификована у Конкарну и Марсеју.

СПЦ

Друштво

Славимо Светог апостола Јакова: Неудате дјевојке ово обавезно морају да ураде

Особа из Конкарна пребачена је у Универзитетску болницу у Рену, док је други контактни случај хоспитализован у Универзитетској болници у Марсеју.

Влада Француске данас одржава више састанака посвећених ситуацији са хантавирусом.

За јутро је планиран састанак министарке здравља са здравственим радницима, док ће у Матињону бити одржани међуресорни састанци за координацију кризе.

Лувр-25022026

Свијет

Скандал у Лувру: Продавали лажне улазнице, па зарадили 10 милиона евра

Током дана је предвиђен и састанак министара здравља Европске уније.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Француска

хантавирус

Болест

болница

карантин

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

У Хрватску стиже 436.000 евра! Уплата на листићу била 2 евра

Регион

У Хрватску стиже 436.000 евра! Уплата на листићу била 2 евра

12 ч

0
Насиље у породици: Тукао супругу па је избо ножем пред дјецом

Хроника

Насиље у породици: Тукао супругу па је избо ножем пред дјецом

12 ч

0
Припадник државне полиције се сагиње да подигне пиштољ на Меморијал Драјву у Кембриџу, Масачусетс, у понедјељак, 11. маја 2026.

Свијет

Младожења убио кума и најбољег пријатеља

12 ч

0
Патролни чамац Емирата, други с десна, налази се близу танкера усидреног у Оманском заливу близу Ормуског мореуза, гледано са приобалног пута близу Хор Факана, Уједињени Арапски Емирати, петак, 1. мај 2026

Свијет

Пет услова Техерана за наставак преговора са САД-ом

12 ч

0

Више из рубрике

Музеј Лувр

Свијет

Скандал у Лувру: Продавали лажне улазнице, па зарадили 10 милиона евра

4 ч

0
Припадник државне полиције се сагиње да подигне пиштољ на Меморијал Драјву у Кембриџу, Масачусетс, у понедјељак, 11. маја 2026.

Свијет

Младожења убио кума и најбољег пријатеља

12 ч

0
Патролни чамац Емирата, други с десна, налази се близу танкера усидреног у Оманском заливу близу Ормуског мореуза, гледано са приобалног пута близу Хор Факана, Уједињени Арапски Емирати, петак, 1. мај 2026

Свијет

Пет услова Техерана за наставак преговора са САД-ом

12 ч

0
Наоружани палестински милитанти из Хамаса и Исламског џихада окупили су се поред молитве за Рамазански бајрам у граду Гази, петак, 20. март 2026.

Свијет

Хамас је користио системско сексуално насиље као оружје у масакру 7. октобра

13 ч

0

  • Најновије

11

18

Колико воде и струје мјесечно потроши веш-машина?

11

17

Везала га и поливала киселином? Комшије откривају језиве детаље злочина на Чукарици

11

05

Детаљи хорора код Обреновца: Тијело пронађено завијено у ћебе

11

02

Вулић: Све више гласова за завршетак протектората у БиХ

10

57

Додик присуствовао Светој архијерејској литургији у Мркоњићима код Требиња

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner