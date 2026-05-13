Француска под надзором због хантавируса

Француске здравствене власти саопштиле су да се 22 идентификована контактна случаја повезана са случајем хантавируса "ригорозно прате", док су четири друга путника са крузера на којем се појавила зараза, под медицинским надзором у болници и да тренутно немају симптоме.
Министарка здравља Француске Стефани Рист рекла је да се сви идентификовани контакти осјећају добро и да код првих хоспитализованих особа нису забиљежени клинички симптоми, пренио је портал "БФМ ТВ".
Према подацима власти, контактни случајеви подијељени су у двије групе.
Прву чини осам путника са лета између Свете Јелене и Јоханесбурга 25. априла, на којем је била присутна холандска жртва хантавируса.
Другу групу чини 14 путника са лета Јоханесбург-Амстердам истог дана, на којем се иста особа кратко укрцала прије него што је због здравственог стања искрцана из авиона прије полијетања.
Међу идентификованим контактима налази се и троје тинејџера који су путовали са родитељима на лету из Јоханесбурга. Сви су хоспитализовани у париској болници.
Француске власти су саопштиле и да су два додатна контактна случаја идентификована у Конкарну и Марсеју.
Особа из Конкарна пребачена је у Универзитетску болницу у Рену, док је други контактни случај хоспитализован у Универзитетској болници у Марсеју.
Влада Француске данас одржава више састанака посвећених ситуацији са хантавирусом.
За јутро је планиран састанак министарке здравља са здравственим радницима, док ће у Матињону бити одржани међуресорни састанци за координацију кризе.
Током дана је предвиђен и састанак министара здравља Европске уније.
