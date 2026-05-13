Скандал у Лувру: Продавали лажне улазнице, па зарадили 10 милиона евра

13.05.2026 07:02

Фото: Таnjug/AP Photo/Christophe Ena

Један запослени у музеју Лувр у Паризу приведен је и изведен пред истражног судију због сумње да је повезан са широком мрежом преваре у продаји улазница, у оквиру истраге која је обухватила више особа, саопштило је француско тужилаштво.

Истрага, покренута у јуну 2025. године, односи се на наводну превару у износу већем од 10 милиона евра у Лувру једном од најпосјећенијих музеја на свијету, преноси Фигаро.

Према наводима тужилаштва, до сада је девет особа већ оптужено, укључујући запослене у музеју и туристичке водиче, док се сумња да је мрежа функционисала годинама и да је омогућавала улазак туристичких група уз вишеструку употребу истих улазница.

Једна од ових особа оптужена је за организовану превару, фалсификовање, помагање и подстрекавање уласка и кретања страног држављанина као дијела организоване групе, активну корупцију, тешко прање новца и учешће у криминалној организацији, након чега јој је одређен притвор.

Француске власти наводе да су поједини осумњичени, међу којима су и запослени у Лувру, користили фалсификоване или вишеструко коришћене карте како би организовали нелегалан улазак група, док је дио незаконито стеченог новца наводно уложен у некретнине у Француској и иностранству.

Истрага се наставља, а тужилаштво не искључује могућност нових хапшења и проширења поступка.

