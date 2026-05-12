Руси тестирали најновију нуклеарну ракету из "пакла": Бојева глава јача четири пута од свих у тој класи

12.05.2026 21:11

Руска војска извела је успјешно лансирање најновије ракете "Сармат", изјавио је командант Ракетних јединица стратешке намјене (РВСН) Сергеј Каракајев на састанку са Владимиром Путином.

- Данас у 11 сати и 15 минута, Ракетне јединице стратешке намјене извршиле су лансирање најновије тешке интерконтиненталне балистичке ракете на течно гориво 'Сармат'. Задатак је испуњен - рапортирао је он.

Занимљиво је да на Западу ову ракету зову "Сатана II".

Овај комплекс превазилази свог претходника по домету лета, тежини бојеве главе коју може да носи, спремности за лансирање, као и по системима за супротстављање који му омогућавају савладавање постојећих и перспективних система противваздушне одбране (ПВО), пише РИА новости.

Нови "Сармат" у борбеној употреби до краја године

Први пук биће стављен на борбено дежурство до краја године. Према ријечима Каракајева, то ће значајно повећати борбене способности копнене групације стратешких нуклеарних снага.

Путин је, са своје стране, назвао "Сармат" најмоћнијим ракетним комплексом на свијету.

- Укупна снага бојеве главе коју испоручује више је од четири пута већа од снаге било ког постојећег најмоћнијег западног аналога - нагласио је он.

Осим тога, ова ракета може да се креће не само по балистичкој, већ и по суборбиталној трајекторији, а домет њеног лета премашује 35.000 километара, истакао је предсједник.

