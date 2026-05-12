Руси тестирали најновију нуклеарну ракету из "пакла": Бојева глава јача четири пута од свих у тој класи

Руска војска извела је успјешно лансирање најновије ракете "Сармат", изјавио је командант Ракетних јединица стратешке намјене (РВСН) Сергеј Каракајев на састанку са Владимиром Путином.
- Данас у 11 сати и 15 минута, Ракетне јединице стратешке намјене извршиле су лансирање најновије тешке интерконтиненталне балистичке ракете на течно гориво 'Сармат'. Задатак је испуњен - рапортирао је он.
Занимљиво је да на Западу ову ракету зову "Сатана II".
Овај комплекс превазилази свог претходника по домету лета, тежини бојеве главе коју може да носи, спремности за лансирање, као и по системима за супротстављање који му омогућавају савладавање постојећих и перспективних система противваздушне одбране (ПВО), пише РИА новости.
🚨 BREAKING: Russia just successfully test-launched the Sarmat — its newest heavy ICBM— NEXTA (@nexta_tv) May 12, 2026
Putin says it’s the most powerful missile system in the world.
One Sarmat carries a payload 4 times more powerful than any competitor.
The Kremlin claims it will be on combat duty by the end… pic.twitter.com/Xic348gCMI
Први пук биће стављен на борбено дежурство до краја године. Према ријечима Каракајева, то ће значајно повећати борбене способности копнене групације стратешких нуклеарних снага.
Путин је, са своје стране, назвао "Сармат" најмоћнијим ракетним комплексом на свијету.
- Укупна снага бојеве главе коју испоручује више је од четири пута већа од снаге било ког постојећег најмоћнијег западног аналога - нагласио је он.
Осим тога, ова ракета може да се креће не само по балистичкој, већ и по суборбиталној трајекторији, а домет њеног лета премашује 35.000 километара, истакао је предсједник.
