Трамп: Могао би да посјетим Русију ове године

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је да није искључено да би могао да посјети Москву у оквиру напора за рјешавање сукоба у Украјини, преносе РИА Новости.
"То је могуће. Учинићу све што буде потребно. Овај сукоб (у Украјини) се, вјеровали или не, ближи крају. Све смо ближи томе. И мислимо да ћемо на крају доћи до споразума између Русије и Украјине", рекао је Трамп одговарајући на питање новинара да ли би његова посјета Русији могла да буде реализована ове године.
Позив предсједнику САД Доналду Трампу да посети Русију и даље важи, изјавио је током јучерашњег дана портпарол Кремља Дмитриј Песков у разговору са новинарима.
"Не сумњам да ће руски предсједник увијек радо дочекати свог америчког колегу у Москви. Он му то говори сваки пут када разговарају телефоном", додао је Песков.
