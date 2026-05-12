Мађарска добила нову владу

12.05.2026 19:01

На церемонији у Будимпешти, мађарски предсједник Тамаш Шуљок званично је именовао министре у новој влади на приједлог премијера земље Петера Мађара.

Догађај је одржан уз присуство оба званичника, који су заједно ушли у салу гд‌је је церемонија почела интонирањем државне химне, након чега је Шуљок, у складу са уставним процедурама, уручио акредитиве новим члановима владе, пренио је Хирадо.

Како је наведено, именовања су услиједила након што су парламентарни одбори претходно саслушали кандидате и дали сагласност за њихово постављање на функције, преноси Тан‌југ.

Укупно 16 министара је примило акредитиве, међу којима су ресори пољопривреде, финансија, правде, здравља, економије, унутрашњих послова, одбране, спољних послова и саобраћаја.

Међу именованима су, између осталих, Анита Орбан као министарка спољних послова и Ромулус Русин-Сенди као министар националне одбране.

Церемонија је уживо преношена на мађарском јавном сервису М1, док су поједини детаљи догађаја раније изазвали политичке реакције, укључујући позив Петра Мађара да предсједник не учествује у заједничком фотографисању са новоименованим министрима.

