Драма у Аустрији: Подигнути борбени авиони због Американаца

12.05.2026 18:15

Аустријско ратно ваздухопловство је два дана заредом морало да подигне своје борбене авионе типа Јурофајтер због америчких војних авиона који су без дозволе ушли у ваздушни простор неутралне земље.

Инциденти који су се догодили у недјељу и понедјељак требало би да се ријеше дипломатским путем, пише Велт.

Повреде ваздушног простора пријавио је на друштвеној мрежи X портпарол аустријске војске Михаел Бауер, а вијест је пренио и швајцарски портал "20 Минутен". Према објављеним информацијама, у недјељу су два мала авиона ПЦ-12, које америчко ратно ваздухопловство користи под ознаком У-28А, прелетјела подручје Тотес Гебирге у Горњој Аустрији без потребних дозвола за прелет.

Након што су их пресрели аустријски Јурофајтери, амерички авион се окренуо и вратио у Минхен. Сличан инцидент догодио се у понедјељак, када су два америчка војна авиона ПЦ-12 поново примијећена у аустријском ваздушном простору. Овог пута, Јурофајтери су такође подигнути да би идентификовали авион.

За разлику од недјељног случаја, гдје је потврђено да дозволе нису постојале, још није јасно да ли је авион имао потребна одобрења за други инцидент, рекао је Бауер.

Посљедице ће бити ријешене дипломатским каналима

Аустријска војска још није прецизирала какве ће бити посљедице ових инцидената. Према писању "20 Минутен", портпарол Бауер је рекао да ће се питање ријешити дипломатским каналима.

Швајцарски портал такође наводи да у посљедње вријеме није било кршења швајцарског ваздушног простора од стране америчких војних авиона. У протекла три дана забележено је укупно девет одобрених летова америчког ваздухопловства изнад Швајцарске.

Авиони ПЦ-12, које производи швајцарска компанија Пилатус, првенствено се користе од стране америчког ваздухопловства за извиђање и надзор. Ове машине се користе и као дио специјалних снага АФСОЦ. У ријетким случајевима могу служити и као мобилне комуникационе станице или транспортни авиони.

