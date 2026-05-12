Представник Кине у СБ УН: Остајемо при свом ставу - Шмит није потврђен у Савјету безбједности

Замјеник сталног представника Кине у Савјету безбједности Уједињених Нација Сун Леј истакао је на сједници о ситуацији о БиХ да Кина остаје при свом ставу, а то је да Кристијан Шмит није потврђен у Савјету безбједности УН-а.
"Од суштинске је важности да се поштује принцип немијешања у унутрашње ствари. Судбина Босне и Херцеговине треба да буде у рукама њених народа, а о њеним питањима треба самостално да одлучују и управљају сами народи. Кина је упозната са најавом Шмита да ће поднијети оставку на функцију високог представника. Наш став по том питању остаје непромијењен", истакао је он.
Додао је да именовање Шмита није потврдио Савјет безбједности УН.
"И институција високог представника и бонска овлашћења представљају посебне аранжмане за посебан период. Они не би требало да буду продужавани, а још мање да постану трајни", додао је он.
