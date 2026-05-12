Синер изједначио Ђоковићев рекорд

12.05.2026 18:45

Фото: Tanjug/AP/Manu Fernandez

Италијански тенисер Јаник Синер пласирао се у четвртфинале Мастерса у Риму побједом над сународником Андреом Пелегрином.

Први рекет света је надиграо 155. на АТП листи за нешто више од сат времена резултатом 2:0 (6:2, 6:3).

Тиме је Синер изједначио рекорд Новака Ђоковића по броју узастопних побједа на турнирима из Мастерс серије – 31.

Да би га оборио, биће потребно да добије и следећи меч у ком ће се састати са бољим из дуела Андреј Рубљов – Николоз Басилашвили.

Када је ријеч о данашњем сусрету, Синер је демонстрирао квалитет у италијанском окршају и ниједног момента није доводио у питање свој пласман у четвртфинале.

