Синер изједначио Ђоковићев рекорд

Италијански тенисер Јаник Синер пласирао се у четвртфинале Мастерса у Риму побједом над сународником Андреом Пелегрином.
Први рекет света је надиграо 155. на АТП листи за нешто више од сат времена резултатом 2:0 (6:2, 6:3).
Тиме је Синер изједначио рекорд Новака Ђоковића по броју узастопних побједа на турнирима из Мастерс серије – 31.
Да би га оборио, биће потребно да добије и следећи меч у ком ће се састати са бољим из дуела Андреј Рубљов – Николоз Басилашвили.
Када је ријеч о данашњем сусрету, Синер је демонстрирао квалитет у италијанском окршају и ниједног момента није доводио у питање свој пласман у четвртфинале.
Cruise control 🚢 — Tennis TV (@TennisTV) May 12, 2026
Jannik Sinner eases Past Pellegrino 6-2 6-3 and collects his 31st consecutive Masters 1000 match victory!#IBI26 pic.twitter.com/Z3b5Hl9pv5
