Сабаленка занијемила у Риму: Разбијена ваза стара 2.000 година

10.05.2026 21:42

Реакције Сабаленке и Циципаса на разбијену вазу
Мастерс у Риму и ове године не привлачи пажњу само због врхунског тениса, већ и због занимљивих сцена ван терена које су постале виралне међу навијачима широм свијета.

Организатори турнира овог пута су отишли корак даље и припремили несвакидашњи "експеримент“ – скривену камеру у којој су тенисери и тенисерке доведени у ситуацију која је дјеловала као прави шок.

Учесницима, међу којима су били Арина Сабаленка, Стефанос Циципас, Андреј Рубљов и Ига Швјонтек, представљена је изузетно вриједна античка ваза из доба Рима, стара више од 2.000 година. Све је дјеловало као озбиљна музејска презентација, а спортистима је предмете од непроцјењиве вриједности представила археолошкиња која их је упознала са њиховим историјским значајем.

Међутим, прави шок уследио је у тренутку када је ваза "случајно“ пала и разбила се на комаде пред очима учесника. Реакције су биле тренутне и потпуно искрене – од невјерице до шока и хватања за главу.

Посебно су се издвојиле реакције Сабаленке, која је у невјерици гледала у разбијене фрагменте, док је Циципас инстинктивно скочио и ухватио се за главу, очигледно шокиран призором. Грчки тенисер, познат по томе да долази из земље са богатом античком историјом, дјеловао је посебно погођено сценом.

Цијели догађај убрзо је постао виралан, а организатори су још једном показали да Мастерс у Риму умије да споји спорт, забаву и неочекиване моменте који се дуго памте.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

