Додик најавио поступке након потврде да Шмит одлази

Аутор:Стеван Лулић
Милорад Додик, предсједник СНСД-а, огласио се након што је за њемачке медије потврђено да Кристијан Шмит одлази из БиХ након пет година и најавио одређене поступке.
Додик је истакао да Шмит одлази онако како је у њу и дошао - без легитимитета, без одлуке Савјета безбједности УН и без међународног права на својој страни.
"Све вријеме његовог мандата било је јасно да је ријеч о човјеку који је у БиХ боравио и дјеловао мимо процедура на којима би требало да почива међународни поредак. Зато је и свака марка његове превисоке плате била једнако нелегална као и одлуке које је покушавао да намеће".
Имао је и приједлог за Шмита који се тиче његове плате.
"На крају му могу дати само један приједлог - пошто је сав новац који је примио, као и онај који је планирао да прими, производ једног нелегалног мандата, нека га донира у хуманитарне сврхе", рекао је Додик додајући да у ФБиХ сигурно постоје људи којима би тиме макар нешто корисно учинио, када је већ свој мандат потрошио на узалудно додворавање сарајевској чаршији и покушаје да нанесе штету Републици Српској.
Најавио је и покретање одговарајућих поступака како би се утврдило колика је материјална штета настала дјеловањем Нијемца.
"У свом нелегалном мандату опљачкао је међународну заједницу и грађане земаља из којих је финансиран, узимајући новац на који није имао никакво право. Република Српска ће покренути одговарајуће поступке, јер и ми, али и грађани земаља које су га финансирале, имамо право да знамо колику је материјалну штету произвело његово дјеловање. Много је зла покушао да направи, али је на крају својим дјеловањем само потврдио једну чињеницу - Република Српска је неуништива", закључио је Додик.
Кристијан Шмит одлази из БиХ онако како је у њу и дошао - без легитимитета, без одлуке Савјета безбједности УН и без међународног права на својој страни.— Милорад Додик (@MiloradDodik) May 10, 2026
