Посјета Москви поводом обиљежавања Дана побједе била је прилика да Република Српска још једном потврди политичке и партнерске везе са Русијом. У фокусу разговора била је будућа сарадња, али и порука да Република Српска остаје досљедна политици поштовања сопствене уставне позиције и суверенитета, рекао је предсједник Српске Синиша Каран за руски ТАСС.
"Аутономија о којој говоримо је управо унутрашња аутономија према Дејтонском споразуму. Оно што смо радили јесте да се боримо за наша овлашћења као ентитет унутар земље према Дејтонском споразуму. Још једном изражавамо и увек ћемо понављати нашу захвалност Руској Федерацији за подршку Републици Српској, за подршку у борби за уставноправни положај", рекао је Каран.
Каран је појаснио да неке земље ЕУ користе политичка и економска средства да би извршиле притисак на независну политику, не само Републике Српске, већ и неких других земаља које одржавају везе са Русијом. А европски пут не смије бити заснован на смањењу независности.
"За нас се такав пут може градити само на компромису и међусобном поштовању. Управо зато, када говоримо о европском путу, настају потешкоће са унутрашњим процедурама у БиХ, захтјеви које упућује ЕУ злоупотребљавају ова питања", рекао је Каран.
Подсјетио је да се Република Српска током протеклих 30 година стално суочава са пријетњама и санкцијама због својих веза са Руском Федерацијом, али да се захваљујући принципијелном ставу Москве може да ослони на Дејтонски споразум.
"Ми се боримо против тога, против санкција, и то чинимо на нивоу наших институција и воље народа. Ми једноставно бранимо наше националне интересе и боримо се за њих. А односи са Русијом су наш стратешки национални интерес. То је важно за нас. И свако ко би нас понижавао или прекоријевао због овог односа престаје да буде наш партнер", рекао је Каран.
Каран подсјећа да се Српска годинама суочава са притисцима због односа са Русијом, али истиче да подршка Москве Дејтонском споразуму остаје важна за очување њене уставне позиције.
